Протягом року, згідно з церковним календарем, відзначається кілька поминальних субот

19 жовтня християни східного обряду відзначають Дмитрівську батьківську суботу, в яку прийнято відвідувати кладовища. Вона передує Дню пам'яті Преподобного Димитрія Солунського. Осіннє поминання померлих традиційно має особливе значення для слов'янських народів. Що не можна робити в цей день, розповідає УНІАН.

Що не можна робити в Дмитрівську суботу

Існує думка, що не можна поминати нехрещених людей або ж тих, хто заперечував Бога. Але Церква каже, що молитися потрібно за всіх, хто не робив цього сам. Саме завдяки молитвам живих прощаються гріхи померлих.

Але в поминальний день існує також низка заборон:

не можна погано говорити про померлих, побиватися;

слід уникати веселощів, влаштовувань свят;

заборонено поминати померлих алкоголем;

не можна лаятися і з'ясовувати стосунки.

Церква також не схвалює залишати їжу, а тим паче спиртне на могилках, краще принесене печиво та цукерки віддати іншим відвідувачам кладовища.