Дмитрівська батьківська субота: що не можна робити в цей день
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19 жовтня християни східного обряду відзначають Дмитрівську батьківську суботу, в яку прийнято відвідувати кладовища. Вона передує Дню пам'яті Преподобного Димитрія Солунського. Осіннє поминання померлих традиційно має особливе значення для слов'янських народів. Що не можна робити в цей день, розповідає УНІАН.
Що не можна робити в Дмитрівську суботу
Існує думка, що не можна поминати нехрещених людей або ж тих, хто заперечував Бога. Але Церква каже, що молитися потрібно за всіх, хто не робив цього сам. Саме завдяки молитвам живих прощаються гріхи померлих.
Але в поминальний день існує також низка заборон:
- не можна погано говорити про померлих, побиватися;
- слід уникати веселощів, влаштовувань свят;
- заборонено поминати померлих алкоголем;
- не можна лаятися і з'ясовувати стосунки.
Церква також не схвалює залишати їжу, а тим паче спиртне на могилках, краще принесене печиво та цукерки віддати іншим відвідувачам кладовища.