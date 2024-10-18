Протягом року, згідно з церковним календарем, відзначається кілька поминальних субот

У християнській традиції поминальні суботи – це дні, коли прийнято відвідувати кладовища та згадувати померлих родичів. Один з таких днів – Дмитрівська субота, яка передує святу Дмитра Солунського і вважається особливою.

Коли Дмитрівська батьківська поминальна субота 2024

Дмитрівська поминальна субота цього року припадає на 19 жовтня, пише Liga. Це свято є перехідним, і його дата встановлюється щорічно відповідно до дня пам'яті великомученика Дмитрія Солунського, який цьогоріч відзначається 26 жовтня.

Що означає Дмитрівська поминальна субота

Протягом року, згідно з церковним календарем, відзначається кілька поминальних субот. Осіннє поминання померлих традиційно має особливе значення для слов'янських народів. Це свято, поширене серед православних християн, має давні язичницькі корені.

Синтез язичницьких обрядів і християнських звичаїв утворив Дмитрівську суботу, як ми її знаємо зараз. У цей день люди традиційно відвідують кладовища, прибирають на могилах. Також прийнято ходити до церкви для молитви, запалювати свічки за упокій душ та замовляти панахиду перед літургією.