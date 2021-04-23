Західне регіональне управління Держприкордонслужби України відсторонило від роботи двох 20-річних прикордонників-строковиків Луцького прикордонного загону після того, як в соціальних мережах опублікували відео, на якому видно, як вони катують сарну.

«Соціальними мережами продовжує ширитися відео на якому зафільмовано жорстоке поводження військовослужбовців з дикою твариною. Одразу хочемо зазначити, що Державна прикордонна служба категорично засуджує такий вчинок та вважає їх поведінку ганебною. Особи, які фігурують у відео, а вони виявилися військовослужбовцями строкової служби Луцького прикордонного загону, мають понести заслужену відповідальність», – повідомило Західне управління ДПСУ в четвер, 22 квітня.

У повідомленні зазначається, що прикордонників-строковиків відсторонили від служби ще 18 квітня – в день, коли стало відомо про інцидент. Ними виявилися двоє 20-річних військовослужбовців, які були призвані на строкову службу минулого року. З їхніх слів, події на відео відбулися восени 2020 року, під час несення служби у прикордонному наряді.

«Відносно військовослужбовців складено адміністративні протоколи за порушення правил несення прикордонної служби, які направлено до Любомльського районного суду Волинської області», – наголосили прикордонники і додали, що повідомили про інцидент Волинську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Західного регіону та територіальне управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване у Львові.

Як пише «Радіо Трек», у неділю на сторінці Facebook Kovel Animals було викладене відео з коментарем: «Ось таке шокуюче відео надійшло до нашої спільноти. Якщо вам відомі особи “відважних прикордонників”, чи маєте будь яку іншу важливу інформацію щодо даного випадку, просимо повідомити».

З етичних міркувань ZAXID.NET не публікує згадане відео, охочі його переглянути можуть це зробити на сторінці Kovel Animals у Facebook. Facebook позначив відео як чутливе і дає змогу користувачам на власний розсуд вибрати, хочуть вони його подивитися чи ні.