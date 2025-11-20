Серед 11 кандидатів обрали Ганну Лінхард та Лесю Гаврилюк

На муніципальних виборах у Данії, які відбулися 18 листопада, обрали двох кандидаток українського походження. Загалом у виборах брали участь 11 українців. Про це повідомляє ініціатива «Голка» з посиланням на Асоціацію українців Данії.

До ради комуни Фаврсґов пройшла педагог Ганна Лінхард від консервативної партії Konservative Folkeparti. Ще одна українка Леся Гаврилюк стала депутаткою у комуні Вестгіммерландс від Соціал-демократів – партії прем’єрки Данії Метте Фредеріксен.

Леся Гаврилюк понад десять років живе у цьому регіоні. У її комуні – понад триста українців, які вже мають право голосу. Вона приїхала до Данії працювати у сільському господарстві, згодом у прибиранні, а зараз працює в найбільшій профспілці Данії 3F, яка займається захистом прав працівників.

«Я вирішила балотуватись, тому що хочу, щоб у нашій комуні кожна людина – незалежно від національності, мови чи професії – мала можливість бути почутою та включеною в місцеве життя. Українці – важлива група в нашій комуні. Я планую підтримувати їх у доступі до інформації, участі в місцевих процесах та інтеграції. Але моя робота спрямована на те, щоб жодна міжнародна спільнота не була ізольована чи забута», – розповідає Леся Гаврилюк

В Асоціації українців Данії розповідають, що українці балотувалися від тих партій, які працюють у їхніх громадах. Частина цих українців уже була активною у волонтерстві або громадській діяльності.

11 українців балотувалися на муніципальних виборах

Голосувати і висуватися на місцевих виборах у Данії можуть також громадяни України, які легально проживають у країні понад чотири роки та щонайменше три місяці живуть у своїй комуні. Данське громадянство для цього не потрібне.

«У виборах брали участь українці, які вже були задіяні у політичному житті як волонтери, також громадські діячі або українці, які працюють в бізнесі. Всі кандидати жили в Данії ще до повномасштабного вторгнення. Вони інтегрувалися, хочуть бути корисними для своєї комуни і деякі бачать себе як політичних діячів», – розповідає голова Асоціації українців Данії Олексій Копилов.

Зараз у Данії проживає близько 54 тисяч українців. До повномасштабного вторгнення їх було приблизно 16 тисяч.