Сертифікат отримали боєць ЗСУ та дружина військового

Двом родинам тернопільських військовослужбовців вручили сертифікати на квартири в новозбудованій багатоповерховому будинку в обласному центрі. В Тернопільській міській раді зазначили, що житло вдалося придати завдяки соціальному проєкту спільно з Тернопільською єпархією Православної церкви України.

Сертифікати на помешкання вручили 6 грудня в Тернопільській міській раді. Документ на квартиру отримала дружина військовослужбовця Сергія Міщанова, який зараз перебуває на фронті і захищає кордони України. Другий сертифікат надали учаснику АТО, інваліду війни Тарасу Горошко, який перебував на квартирному обліку.

В Тернопільській міській раді зазначили, що таку ініціативу втілили завдяки співпраці Тернопільської громади та релігійної організації «Парафії Святого Апостола і Євангелиста Івана Богослова» Тернопільської єпархії ПЦУ. Вручив сертифікати міський голова Тернополя Сергій Надал та архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

«Допомагати військовим напередодні дня Святого Миколая – це дуже символічно, адже саме цей святий завжди приходив на допомогу тим, хто найбільше її потребував», – зазначив владика Нестор..

Наразі будинок з квартирами, сертифікати на які отримали дві родини військових, ще будується. Його планують здати в експлуатацію в 2025 році.