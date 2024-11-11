Загалом Президент вручив 30 сертифікатів на житло родинам загиблих захисників України

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на житло родинам загиблих Героїв України з Прикарпаття Олександра Кукурби та Василя Матійчука. Про це 10 листопада повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Наші земляки загинули, захищаючи незалежність та цілісність держави. За час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти, міцну волю, надзвичайну відвагу та самовідданість на полі битви», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Загалом президент вручив 30 сертифікатів на житло: 25 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, ще 5 – представникам Національної гвардії та ДСНС.

Додамо, що Герой України Олександр Кукурба очолював розвідку 299-ї бригади тактичної авіації. 28-річний льотчик загинув у липні 2022 року під час виконання бойових завдань.

Василь Матійчук був аеророзвідником 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув у квітні 2023 року від ворожого дрона поблизу у Пологівському районі Запорізької області у віці 32-х років. Звання Героя України Василь Матійчук отримав посмертно.