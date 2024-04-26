Прикордонники затримали двох братів з Волині, які вплав через річку поверталися в Україну

Прикордонники затримали двох волинян, які перепливли річку Західний Буг, аби повернутися з Польщі в Україну. Про це 26 квітня повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Як з'ясували правоохоронці, порушники – двоє братів віком 25 і 26 років із Камінь-Каширського району. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, однак через відсутність роботи вирішили повернутися в Україну. Волиняни приїхали до польсько-українського кордону, одягнули гідрокостюми й перепливли Західний Буг.

«З собою мандрівники прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд», – зазначають у Держприкордонслужбі.

Чоловіків доправили до підрозділу, де на них склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Їм загрожує від 3400 до 8500 грн штрафу, однак остаточне рішення прийматиме суд.