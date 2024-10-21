Захисники повернулися під час чергового обміну військовополоненими 18 жовтня

З російського полону на Тернопільщину повернулися додому двоє захисників. Військовослужбовців повернули в рамках обміну між військовополоненим, який відбувся 18 жовтня. Це Сергій Бойчук та Єгор Настека. В полоні чоловіки перебували понад 2 роки.

Про повернення двох бійців Збройних сил України, жителів Тернопільщини додому з російського полону повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

«Сергія Бойчука та Єгора Настеку звільнили з російського полону 18 жовтня. Обоє військових перебували у ворожому полоні ще з 2022 року. Зараз захисники проходять на реабілітації та медичне обстеження», – додав начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Сергій Бойчук перебував в полоні 2 роки і 3 місяці

Старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергій Бойчук – житель села Калинівщина Білобожницької громади. Чоловік провів у полоні 2 роки і 3 місяці – з 14 липня 2022 року.

Чоловік добровольцем вступив до лав ЗСУ на другий день повномасштабного вторгнення. Спочатку захищав Київщину, а в травні того ж року опинився в Донецькій області, під Бахмутом. 12 липня 2022 року Сергія було поранено в ході виконання бойового завдання, після чого зв'язок із чоловіком обірвався, повідомили на сторінці Facebook Білобожницької громади.

«Згодом росіяни опублікували відео, з якого стало зрозуміло, що військовий потрапив у полон. Ще через рік росіяни опублікували матеріал, на якому Сергій фігурував вже як ув'язнений у Росії на 20 років суворого режиму», – повідомили в Білобожницькій громаді.

Понад два роки дружина військового – завідувач клубом села Семаківці Андріана Бойчук – не припиняла спроб повернути чоловіка додому. Врешті захисника вдалося повернути в Україну.

Єгор Нестека родом з міста Вільногірськ Дніпропетровської області, однак його родина переїхала на Тернопільщині.

«Після довгих місяців неволі Єгор нарешті повернувся додому. Ми щиро вітаємо його на рідній землі. Це перемога не лише для його родини, яка стільки часу чекала на повернення свого синочка, але й для всієї нашої громади. Єгор був у полоні понад 2 роки. Попереду на нього чекають тривале лікування та реабілітація», – зазначили в спільності міста Вільногірськ в Instagram.