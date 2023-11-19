Місце смертельної ДТП 23 січня 2018 року у Бродах

Бродівський районний суд Львівської області визнав невинуватим Романа Зварича, якого підозрювали у смертельній ДТП 23 січня 2018 року у Бродах. Сторона обвинувачення зазначала, що чоловік був за кермом автомобіля Škoda Octavia й збив 39-річного військового, який переходив дорогу, залишив автомобіль на місці аварії та втік. Свідки ДТП розповідали, що бачили за кермом нетверезого Романа Зварича. На той час він працював керівником Бродівського районного відділу ДСНС. Суд виправдав чоловіка у зв'язку з недоведеністю його вини та скасував арешт. Також Роману Зваричу повернули речові докази: автомобіль марки Škoda Octavia, свідоцтво про реєстрацію авто, автомобільні шини та диски.

Зазначимо, що ДТП у Бродах сталася неподалік військової частини. Водій перевищив швидкість рухався зі швидкістю близько 109 км/год. У той час військовий переходив дорогу у дозволеному місці. Внаслідок аварії чоловік отримав множинні переломи кісток з пошкодженням внутрішніх органів. За його життя ще два тижні боролися медики.

Військовослужбовці, які були свідками аварії, розповідали, що за кермом був саме Роман Зварич. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілем до трьох років. Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак чоловік продовжив працювати очільником районного відділення ДСНС. Під час розгляду справи Роман Зварич зазначив, що станом на 30 серпня 2023 року перестав обіймати посаду у ДСНС.

Один зі свідків розповів, що під час трагедії перебував із загиблим та товаришами. Вони разом пізно ввечері вийшли з військової частини. За словами свідка, коли трапилася ДТП, він майже перейшов дорогу й позаду почув звук удару від машини.

«Свідок повернувся, побачив потерпілого, підійшов та почав міряти йому пульс. Люди відразу викликали швидку. Коли вони були біля потерпілого, то до них підійшов чоловік і сказав: "Що я наробив". Він був коренастий, середнього віку, одягнутий у чорну форму, але це не військова форма, на погонах було дві смужки, звання сказати не може, потім пропав з поля зору. Свідок бачив, що темний автомобіль стояв трохи далі від пішохідного переходу на зустрічній смузі у бік виїзду з Бродів. В судовому засіданні свідок не зміг точно ствердити, що саме обвинуваченого він бачив на місці ДТП», – йдеться у матеріалах справи.

Інші свідки, які перебували на місці ДТП, також розповідали, що з машини вийшов чоловік, одягнений у форму працівників надзвичайних ситуацій. Один зі свідків зазначив, що також підійшов інший чоловік, який є батьком Романа Зварича, і сказав, що він був за кермом. Однак експерти після молекулярно-генетичного дослідження стверджували, що за кермом був саме Роман Зварич. У суді допитали батька обвинуваченого. Проте той відмовився надавати свідчення.

Представниця сім'ї загиблого розповіла, що Роман Зварич та його батько запропонували їй компенсацію в розмірі 20 тис. доларів та 4 тисячі євро. Жінка погодилася та написала розписку. Вона покладала призначення покарання на розгляд суду.

Захисник обвинуваченого подав до суду низку клопотань, в яких просив визнати докази проти Романа Зварича неприпустимими. Суддя задовольнив частину клопотань. Зокрема, визнав порушення процесуальних дій під час дослідження зразка крові на вміст алкоголю, огляду та обшуку автомобіля, слідчого експерименту. У матеріалах справи також зазначають, що не змогли встановити, чи мають відео з камер спостереження ознаки монтажу.

«Зібрані та надані суду докази як кожний окремо, так і у сукупності, не дозволяють зробити однозначний висновок «поза розумним сумнівом» про винуватість (Романа Зварича) в порушенні ПДР, які призвели до тяжких тілесних ушкоджень потерпілого та спричинило його смерть. Стороною обвинувачення не доведено що обвинувачений скоїв наїзд на пішохода, який перебуває у причинному зв'язку з діями саме водія», – йдеться у матеріалах справи.

Додамо, що вирок суду можна оскаржити впродовж 30 днів з дня його проголошення.