За смертельну ДТП начальника Бродівського ДСНС посадили під домашній арешт

Керівнику Бродівського районного відділення ДСНС Львівщини Роману Зваричу офіційно оголосили про підозру у смертельній ДТП, у якій загинув 39-річний військовий. До закінчення слідства він перебуватиме вночі під домашнім арештом, проте вдень і надалі очолюватиме районне відділення ДСНС.

Згідно з ухвалою Галицького районного суду Львова, Роман Зварич, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у січні 2018 року, протягом найближчих двох місяців перебуватиме під домашнім арештом. Відтак з 23:00 до 06:00 йому заборонено покидати місце проживання без згоди слідчого. Прокуратура клопотала про тримання підозрюваного під вартою, однак суд ухвалив рішення про домашній арешт.

Галицький райсуд Львова також не задовольнив клопотання прокуратури про відсторонення Романа Зварича з посади керівника Бродівського районного відділення ДСНС. На думку слідчого судді Євгена Лялюка, перебування Романа Зварича на посаді керівника Бродівського відділення ДСНС не пов’язане з інкримінованим йому злочином.

У прокуратурі Львівщини ZAXID.NET повідомили, що подали апеляцію на рішення суду. Судове засідання у цій справі призначене на 22 червня.

У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET також підтвердили, що Роман Зварич досі не відсторонений від своєї посади і продовжує працювати керівником Бродівського відділення ДСНС. За словами речника ДСНС у Львівській області Ігоря Куруса, стосовно Зварича навіть не починали службового розслідування, оскільки чекають на завершення слідчих дій.

Нагадаємо, що у січні 2018 року у Бродах автомобіль Романа Зварича збив 39-річного військового, який після двох тижнів перебування у комі помер, а водій втік з місця ДТП. Свідки стверджували, що бачили за кермом Романа Зварича у нетверезому стані, однак він заперечував свою причетність до ДТП. Зварич відмовився співпрацювати зі слідством, а наступного дня після ДТП у поліцію прийшов з повинною його батько.