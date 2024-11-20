Під час обшуків вилучили пального на 20 млн грн

Правоохоронці Буковині викрили підприємців, які виготовляли фальсифіковане паливо в промислових масштабах. Неякісний дизель та автомобільний газ розповсюджували на заправках Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Під час обшуків у зловмисників вилучили 140 тонн палива на загальну суму понад 20 млн грн.

Поліцейські спільно з працівниками Бюро економічної безпеки провели масштабну операцію на території Буковини з виявлення і викриття виробництва фальсифікованого палива. Правоохоронці встановили, що кілька буковинців змовилися, щоб заробляти гроші на фальсифікуванні пального, зокрема автогазу та дизпалива.

Зловмисники виготовляли фальсифікат способом домішування до нормального палива різних хімічних сполук, а до газового конденсату – бензину А-95. Таким чином кількість пального збільшувалася, а от його якість погіршувалася, повідомили в територіальному управлінні БЕБ Буковини. Фальсифікат змішували безпосередньо в резервуарах автомобільних цистерн вантажних автомобілів.

«Для збільшення октанового числа дизпалива зловмисники додавали різні присадки невідомого походження. Далі вони продавали підробне паливо за готівку знайомим підприємцям, які своєю чергою збували його під виглядом якісного пального через низку автозаправок на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей», – повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в середу, 20 листопада.

Правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків на території Чернівецької області, за місцями проживання та в авто, а також в офісних приміщеннях підприємств, які скуповували фальсифіковане пальне. Під час обшуків вилучили близько 140 тонн дизельного пального і газоконденсату, автомобілі-бензовози, первинні фінансово-господарські та реєстраційно-дозвільні документи, чорнові записи, комп’ютери, мобільні телефони, гроші.

«За результатами проведеної експертизи встановлено, що паливно-мастильні матеріали, які чоловіки продавали підприємцям за готівку, не відповідають державним нормам та наближені до екологічних стандартів низької якості Євро 3 та Євро 4, які заборонені для використання законодавством України», – повідомили правоохоронці.

Наразі кримінальне провадження розслідується за ст. 190 КК України (Шахрайство) та ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). В суді також вирішують питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до виготовлення та збуту фальсифікованого пального.