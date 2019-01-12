ФБР розслідувало, чи працює Дональд Трамп на Росію

Федеральне бюро розслідувань США невдовзі після звільнення директора Бюро Джеймса Комі в травні 2017 року розпочало розслідування щодо президента США Дональда Трампа. Про це повідомило американське видання The New York Times із посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, метою розслідування була перевірка, чи не працює американський президент на Росію проти інтересів США. Крім того, детективи мали вивчити кримінальний аспект звільнення - чи не намагався Трамп прибрати Комі, щоб перешкодити правосуддю.

За даними видання, розслідування щодо Трампа у ФБР могли почати ще 2016 року, але тоді від цього вирішили утриматися. Звільнення Джеймса Комі остаточно переконало частину працівників ФБР у необхідності проведення негласних слідчих дій.

Розслідування ФБР було долучено до справи, яку пізніше розпочав спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Він вивчає можливе втручання РФ у американські вибори і змову представників команди Трампа з Москвою.

Своєю чергою, Трамп відкидає будь-які звинувачення у зв'язках з Росією. Президент США прокоментував статтю The New York Times і заявив, що діє стосовно Росії жорсткіше, ніж його попередники.