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А все через головного героя – телевізор нового покоління Gazer METASMART TV, з яким можна і не зупинитися переглядати фільми. Що ж такого незвичайного пропонує нам цей телевізор?

На відміну від інших телевізорів в METASMART TV всі фільми та серіали знаходяться на головному екрані у вигляді мультикаталогу. Це означає, що в пошуках потрібного фільму не треба звертатися до всіх застосунків стрімінгових сервісів. Ба більше, їх навіть завантажувати не треба. Де можна подивитися фільм, на яких умовах та якою мовою – вся ця інформація доступна щойно натиснули на пошук. Варто вибрати найкращий варіант і вже можна переходити до перегляду, витративши на все про все лічені секунди. Gazer METASMART TV не знайде фільм тільки в тому випадку, якщо він поки не знятий і не вийшов у прокат.

Але набагато складніше вибрати фільм чи серіал з величезної кількості контенту. Для цього ми гортаємо нескінченні списки онлайн-кінотеатрів, дивимося трейлери, шукаємо підбірки в інтернеті та соціальних мережах. Ці млосні й довгі пошуки здатні відбити будь-яке бажання до перегляду, вони втомлюють і навіть дратують. А ще гірше, коли з горем навпіл обрали, але в результаті фільм виявився не цікавим та нудним. Gazer METASMART TV допоможе обрати фільм, який максимально відповідає вимогам та зацікавленням глядача завдяки унікальному фільтру та тисячам професійних підбірок.

Максимально розлогий фільтр дозволяє обирати не тільки за жанром та країною, а й за віком глядача, рейтингом, акторами, режисерами, кіностудіями, бюджетом та касовими зборами. З METASMART TV вибрати фільм на вечір тепер так само просто, як вибрати житло в Славське на вихідні (щоб відгуки +9, вид на гори і двоспальне ліжко). Можливо сьогодні щось історичне? З Кілліаном Мерфі та з рейтингом не менше 8.0? Овва, з цієї підбірки точно легко обрати. Ледь не забули – також можна відсортувати акторів, які вам не надто подобаються (певно у кожного є такі, правда?).

Якщо й так важко зорієнтуватися у виборі, то на допомогу прийдуть підбірки фільмів та серіалів від популярних кінопорталів, студій, режисерів, кінокритиків та лідерів думок. Серед них є безліч достойних фільмів, на які не звертають уваги при самостійному пошуці та які не так жваво рекламуються. Тут скільки варіантів, що хочеться дивитися все і відразу, тому радимо зберігати найцікавіші варіанти до листа бажань.

Час, коли ми розчаровані й втомлені йшли спати, бо не змогли знайти, що подивитися позаду. Найкращі ж кіновечори на у родинному колі, з друзями, з собою (теж треба) – попереду. З Gazer METASMART TV завжди є, що подивитись.