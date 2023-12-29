За попердньою інформацією повітряни простір Польщі порушила ракета Х-22 або Х-101

Генеральний штаб польського війська офіційно підтвердив, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня перетнула російська ракета. Про це йдеться у повідомленні генштабу, оприлюдненому увечері п’ятниці.

Як йдеться у повідомленні польського генштабу, інцидент трапився о 7:12 за місцевим часом [о 8:12 за київським часом]. Ракета перебувала у повітряному просторі Польщі всього лише три хвилини, після чого повернулась в Україну.

«Повідомляємо, що в п’ятницю о 7.12 за місцевим часом з боку кордону з Україною відбулося порушення повітряного простору Польщі об’єктом, який залишив територію Польщі менше ніж через три хвилини. Ми ідентифікуємо це як російську крилату ракету», – йдеться у повідомленні генштабу польського війська.

Весь час траєкторію польоту ракети відстежували польські і союзницькі радіолокаційні системи. Окрім того, поляки стверджують, що системи ППО перебували у стані готовності до застосування. Також для патрулювання прикордонної території у небо здійняли літаки F-16.

Як інформував ZAXID.NET, вранці 29 грудня під час масованої російської ракетної атаки польські медіа із посиланням на очевидців повідомили про перетин невідомим об’єктом повітряного простору Польщі. Об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо села Переводів [Przewodów] – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною. Польське військо відразу ж почали пошуки уламків можливої ракети, а згодом начальник генштабу підтвердив, що невідомий об’єкт – це російська ракета типу Х-22 або Х-101.