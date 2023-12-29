У п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт, повідомило Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща.

«Вранці в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною увійшов невпізнаний повітряний об’єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил мобілізував наявні сили та засоби», –йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju.

Zgodnie z… pic.twitter.com/Tn7kjfZffO — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 29, 2023

Як інформує радіо RMF, об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо села Переводів [Przewodów] – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною. Пошуки тривають у трьох повітах – Замойському, Томашівському та Грубешівському. Біля ґмін Комарів і Рахане радіолокаційний сигнал невідомого об’єкта був перерваний.

RMF повідомляє, що сили ППО Польщі спостерігали за об’єктом. Інформації про те, що стався вибух, немає.

«Може виявитися, що було лише миттєве порушення нашого повітряного простору і цей невпізнаний об’єкт повернувся в Україну», – йдеться у повідомленні RMF.

О 14:00 за київським часом президент Польщі Анджей Дуда скликає нараду за участю міністра оборони, начальника генерального штабу і командувачем оперативного командування польських військ.

Нагадаємо, уночі та вранці 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами камікадзе та ракетами різних типів. Всього було випущено 158 повітряних цілей. Сили ППО знищили 87 крилатих ракет та 27 ударних БПЛА Shahed-136/131. Повітряні сили України назвали сьогоднішню атаку наймасованішою атакою з повітря за час війни.