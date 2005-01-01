Голова МЗС Польщі розповів про сценарії розміщення миротворців ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський

Є три варіанти розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. При цьому Росія наполягає, щоб у місії не було країн НАТО і «керівництво» ОРДЛО стало суб’єктом діалогу, на що не може погодитися багато країн, зокрема і Польща.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв'ю інформагенції РАР.

«Перший варіант передбачає започаткування миротворчої операції, яка відрізала б Донбас від України. На цю концепцію, скоріше за все, не погодиться Київ, оскільки це призведе до довготривалого від'єднання східних регіонів від України», - повідомив Ващиковський.

Другий сценарій, за його словами, полягає у започаткуванні роботи миротворчої місії на російсько-українському кордоні. «Але на цей варіант, ймовірно, не погодиться Москва, оскільки це означало б позбавлення сепаратистів російської допомоги і підтримки», - наголосив Ващиковський.

Як зазначив міністр, у третьому сценарії Росія наполягає, аби місія ООН була об'єднана з місією ОБСЄ і своїм моніторингом покривала весь Донбас.

«Здається, що цей сценарій буде складно реалізувати з огляду на масштаби - це вимагало б багатотисячної операції. Додатково росіяни ставлять вимогу, щоб до складу місії не входили солдати країн НАТО, а лише нейтральних країн», - повідомив глава польської дипломатії.

За його словами, небагато країн наважилося б на участь у такій операції.

«А найбільшою проблемою є те, що така операція загрожує набуттям сепаратистами на Донбасі легітимності, оскільки мусила б бути підписана якась угода з сепаратистами. Це могло б підняти їх політичний статус, що є проблемою як для України, так і для інших країн, зокрема Польщі, які не визнають сепаратистів»,- наголосив Ващиковський.

Він зауважив, що потрібно й надалі шукати компроміс, який з одного боку давав би гарантію припинення бойових дій і безпеки для місцевого населення, а з іншого - не призвів би до довготривалих політично-правових змін.

Ващиковський зазначив, що Польща як непостійний член Ради безпеки ООН у 2018-2019 роках веде консультації з Україною, США, Великою Британією та іншими країнами щодо можливого запровадження місії ООН на Донбасі.

Одночасно він підкреслив, що Варшава усвідомлює обмеженість поля для маневру: Росія як постійний член Радбезу ООН заблокує будь-яке рішення, яке не відповідатиме її інтересам.

«З іншого боку, ми знаємо випадки ефективного тиску на одного з членів Ради. Тому ми не плануємо відмовлятися від того, щоб такий тиск здійснювався», - констатував Ващиковський.

Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН в усій зоні збройного конфлікту на Донбасі і ділянці російсько-українського кордону завдовжки 420 км, а також наданні їм широких прав. Крім того, Київ категорично проти, щоб до складу миротворчої місії ООН входили росіяни.