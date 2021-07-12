Нестерпна спека, буревій та сильні зливи. Розкажемо, які ще погодні несподіванки готує кліматична карта світу і як їм протистояти. А Голосківське кладовище таки розширять вглиб Брюховицького лісу. Скільки гектарів піде під пилку і які перспективи щодо будівництва першого міського крематорію? Маєте цікаві мистецькі ідеї, але як завжди бракує фінансів? У Львові створюють муніципальний культурний фонд, аналогів якому немає в Україні. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 12 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 034 (+2 за попередню добу).

Увесь тиждень на Львівщині триматиметься 30-градусна спека

Синоптики прогнозують стійку спеку у Львові та області. Температура повітря протягом 12-17 липня не опускатиметься нижче 30°С, а максимально сягатиме 34°С.

Депутат Олександр Юрченко заявив, що ніколи не вживав наркотиків

Після ДТП у центрі Львова у крові нардепа виявили сліди екстазі. Зараз Юрченко продемонстрував два негативні тести на наркотики, які він здав не в день ДТП, а вже через кілька днів після аварії.

Секретар Львівської міськради заявив про відмову від премії у 55 тис. грн

Маркіян Лопачак скерував нараховану йому премію у розмірі майже 55 тис. грн на лікування однорічної львів’янки Вікторії Полюги.

За збиту на смерть пенсіонерку на «Шуварі» тракториста звільнили від покарання

84-річна жінка йшла територією ринку біля виїзду з парковки по нерегульованому пішохідному переходу, коли на неї наїхав екскаватор-навантажувач.

15-річний спортсмен з Борислава став чемпіоном Європи з боксу

У фіналі чемпіонату Європи з боксу, який проходив у Тбілісі, Олег Гічва зустрівся з представником Грузії та переміг його.

Facebook знову заблокував найпопулярнішу львівську групу «Варта 1»

Адміністраторів кілька разів попереджали про порушення через публікації зниклих людей та знайдених документів.

У п’ятирічної дівчинки проковтнута батарейка спровокувала опік стравоходу

Лікарі дістали батарейку, але вона встигла викликати опік і набряк стравоходу. Дитина буде тривалий час під наглядом лікарів, бо невідомо чи на місці опіку не утворяться рубці.

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