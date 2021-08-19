Головні новини Львова за 19 серпня
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Розкажемо, які львівські вулиці відкриють для руху транспорту після масштабної реконструкції, а де навпаки обмежать проїзд через святкові події до Дня незалежності. У Львові відтепер можуть демонтувати зовнішній блок кондиціонера, якщо його встановили без погодження. Ми зібрали для вас усі найцікавіші культурні події в місті. Куди піти і на що подивитись упродовж цього довгого і святкового вікенду. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 19 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 682 (+25 за попередню добу).
39-річний львів’янин стріляв у ресторані на площі Ринок
У ресторані на площі Ринок у Львові відвідувач кілька разів вистрелив з пістолета. Чоловік пояснив, що вирішив постріляти, щоб записати відео для соцмереж.
Відомий львівський спортсмен назвав українську мову «псячою»
Дмитро Грачов в особистій переписці з екс-нардепом Володимиром В'язівським попросив його «не спілкуватися на псячій мові». Після мовного скандалу львівський спортсмен видалив свою сторінку з Facebook.
Синоптики розповіли про погоду у Львові на День Незалежності
На вихідних очікується до 30°С тепла, а на День Незалежності на Львівщині будуть дощі та грози.
У Львові увімкнуть перші дві камери автофіксації порушень ПДР
КАФи запрацюють на вул. Хуторівка, 8 (смуги у напрямку вул. Стрийської) та на вул. Володимира Великого, 18 (також у напрямку Стрийської).
41-річний львів'янин загинув від кулі снайпера на Донбасі
19 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 41-річний боєць зі Львова Василь Островський. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
Львівський суд поновив на посаді екс-поліцейського, який втік з місця смертельної ДТП
Колишній стрийський поліцейський Андрій Ющик, який фігурує у справі про смертельну ДТП, поновився на роботі через суд. Окрім того, йому заплатять середню зарплату за період, поки він був звільнений.
На Херсонщині втопився 7-річний львів’янин
У Херсонській області під час купання в морі втопився 7-річний львів’янин. Нещасний випадок стався на острові Джарилгач. Хлопчик із батьком плавали у морі на надувному колі та зникли.