Розкажемо, які львівські вулиці відкриють для руху транспорту після масштабної реконструкції, а де навпаки обмежать проїзд через святкові події до Дня незалежності. У Львові відтепер можуть демонтувати зовнішній блок кондиціонера, якщо його встановили без погодження. Ми зібрали для вас усі найцікавіші культурні події в місті. Куди піти і на що подивитись упродовж цього довгого і святкового вікенду. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 19 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 682 (+25 за попередню добу).

39-річний львів’янин стріляв у ресторані на площі Ринок

У ресторані на площі Ринок у Львові відвідувач кілька разів вистрелив з пістолета. Чоловік пояснив, що вирішив постріляти, щоб записати відео для соцмереж.

Відомий львівський спортсмен назвав українську мову «псячою»

Дмитро Грачов в особистій переписці з екс-нардепом Володимиром В'язівським попросив його «не спілкуватися на псячій мові». Після мовного скандалу львівський спортсмен видалив свою сторінку з Facebook.

Синоптики розповіли про погоду у Львові на День Незалежності

На вихідних очікується до 30°С тепла, а на День Незалежності на Львівщині будуть дощі та грози.

У Львові увімкнуть перші дві камери автофіксації порушень ПДР

КАФи запрацюють на вул. Хуторівка, 8 (смуги у напрямку вул. Стрийської) та на вул. Володимира Великого, 18 (також у напрямку Стрийської).

41-річний львів'янин загинув від кулі снайпера на Донбасі

19 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 41-річний боєць зі Львова Василь Островський. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Львівський суд поновив на посаді екс-поліцейського, який втік з місця смертельної ДТП

Колишній стрийський поліцейський Андрій Ющик, який фігурує у справі про смертельну ДТП, поновився на роботі через суд. Окрім того, йому заплатять середню зарплату за період, поки він був звільнений.

На Херсонщині втопився 7-річний львів’янин

У Херсонській області під час купання в морі втопився 7-річний львів’янин. Нещасний випадок стався на острові Джарилгач. Хлопчик із батьком плавали у морі на надувному колі та зникли.

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