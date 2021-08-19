Батько з сином плавали на матраці та зникли

У Херсонській області під час купання в морі втопився 7-річний львів’янин. Нещасний випадок стався у четвер, 19 серпня, на острові Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району. Хлопчик із батьком плавали у морі на надувному колі та зникли. Пізніше тіло хлопчика знайшли. У поліції Херсонської області ZAXID.NET повідомили, що загиблий 7-річний львів'янин. Пошуки чоловіка тривають.

«Від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що на острові Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району під час купання на матраці зникло 2 особи 1980 та 2013 року народження відпочивальники зі Львова. Станом на 15:35 на острові Джарилгач біля берега у воді працівники Нацполіції знайшли тіло дитини (2013 р. н.), пошуки зниклого батька тривають. Додатково залучили ще 4 водолазів», – повідомили в ГУ ДСНС України.

Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, близько 12 години до поліції звернулася 36-річна жінка, яка повідомила, що зникли її чоловік та син, які плавали на надувному колі. Пізніше тіло дитини знайшли біля берега на острові Джарилгач. Пошуки чоловіка, 1980 року народження, тривають.

До пошуків залучили 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.