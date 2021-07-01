Не встигло місто оговтатись від попередньої негоди, як маємо ще більше повалених дерев, розтрощених автівок та навіть поруйнованих колекторів. Не просто читальня, а бібліотечний простір із садом. Готові показати вам цей новий триповерховий комплекс, який вже працює у Рясному. Хочете побачити як жили наші предки-слов'яни більше тисячі років тому? На території давнього городища Пліснеська, реконструктори зводять копію хижі десятого століття. Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+8

Станом на 1 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 884 (+8 за попередню добу).

Земля і пенсії

Розповідаємо про головні зміни, що очікують на українців з 1 липня.

У селі на Львівщині незвично розфарбували пам’ятник Хмельницькому

У селі Кунин, за 20 км від Жовкви, своєрідно відновили встановлений там у 1966 році пам’ятник Богданові Хмельницькому, розфарбувавши його яскравими кольорами.

Суд позбавив водійських прав львів’янина, що міняв номери під час втечі від поліції

11 квітня Віктор Колесниченко керував позашляховиком Toyota Land Cruiser під наркотиками та міняв номера, втікаючи від поліції. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Після удару блискавки горів житловий будинок біля Львова

30 червня під час негоди загорівся житловий будинок у селі Зимна Вода поблизу Львова. Ймовірна причина пожежі – попадання розряду блискавки.

Частину кам’яниці на площі Ринок продадуть без аукціону за 2,2 млн грн

Приміщення другого поверху на площі Ринок, 40 продадуть за 2,2 млн грн. У аукціоні з продажу цього приміщення взяла участь лише одна фірма, тому торги не проводили, а фірму автоматично визнали переможцем.

Львівська облрада ініціює звільнення начальника обласного Держгеокадстру

Депутати ініціюють звільнення Андрія Кавецького через зловживання із передачею земель об’єднаним громадам у рамках реформи децентралізації.

Суд заборонив будівництво масштабного житлового комплексу на околиці Львова

На вул. Щурата планують збудувати масштабний житловий комплекс. Господарський суд Львівської області заборонив Обслуговуючому ЖБК «Північна околиця» виконувати там будь-які роботи.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter