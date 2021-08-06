У Львові фіксують приріст захворюваності на ковід. Тож вже можна припустити, що третя хвиля пандемії близько. Однак збільшується не лише кількість хворих, а й центрів масової вакцинації. На площі Ринок зрізали аварійне сторічне дерево, яке під час наступного шторму ризикувало б впасти додолу. Віртуальна мандрівка на ІХ ст. назад, екскурсії та квести. Неподалік Львова відкрили територію і музей заповідника «Давній Звенигород». Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 6 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 438 (+39 за попередню добу).

Львів’янин Станіслав Горуна здобув бронзову олімпійську медаль з карате

Львівський каратист Станіслав Горуна у півфіналі категорії куміте до 75 кг поступився італійцю Луїджі Бузі з рахунком 0:3. Саме італійський спортсмен і став олімпійським чемпіоном.

Справу про хабарництво брата Василя Пісного передали до суду

Петра Пісного затримали у січні 2021 року під час отримання 300 тис. грн – другої частини хабаря у 460 тис. грн.

Начальника підрозділу поліції Дрогобича затримали на хабарі від підлеглого

Інспектор сектору реагування патрульної поліції брав хабарі від водіїв, затриманих у нетверезому стані, і щомісяця мав ділитися прибутком з начальником.

Четверо мешканців Львівщини потрапили в реанімацію через отруєння грибами

Троє мешканців ‒ одна сім'я зі с. Карпатське, ще один чоловік з Верхньої Яблуньки, він у важкому стані.

Два міста на Львівщині знову не готові до опалювального сезону

Дочірня компанія «Нафтогазу», яка управляє ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі, не підготувала мережі до роботи взимку.

Суд виніс вирок одному з фігурантів крадіжки землі у лісі в Брюховичах

62-річному уродженцю Сокальщини Володимиру Лободі присудили п'ять років позбавлення волі, однак звільнили від покарання, встановивши рік випробувального терміну.

Біля військової академії у Львові встановили 50-метровий флагшток

Вартість найвищого в області флагштоку склала 12 млн грн. У День державного прапора, на ньому вперше піднімуть державний стяг розміром 8 на 12 метрів.

Куди піти у Львові у вихідні 6-8 серпня

Фестиваль «ТуСтань!», концерт гурту ТНМК, відкриття заповідника «Давній Звенигород», виставка фото гуцулів Юліана Дороша.

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