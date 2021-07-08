Головні новини Львова за 8 липня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Без нових тролейбусів і безкоштовного МРТ. Міські депутати успішно провалили сьогодні голосування за ці важливі питання. Маленькі поповнення у великій ведмежій родині. У притулку «Домажир» показали чотирьох нових клишоногих. Ми також підготували для вас цікаві пропозиції як культурно провести наступні вихідні. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 8 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 988 (+20 за попередню добу).
Температура повітря у Львові та області зросте до 34°С
Найближчими днями температура повітря у Львові та області залишатиметься спекотною та становитиме понад 30°С. Уже завтра позначка термометрів сягне 34°С.
Львівського «злодія в законі» Андрія Недзельського затримали в Болгарії
Українська поліція розшукує Андрія Недзельського за підозрою у вбивстві іншого кримінального авторитета. Він намагався потрапити до Болгарії з підробленим паспортом, його затримали 7 липня в аеропорту Софії під час митного огляду.
На Львівщині подорожчав проїзд у приміських маршрутках
Мінімальна вартість поїздки (одна зупинка) зросла з 10 до 12 грн. Загалом з середини червня тарифи зросли в межах 30% практично в усіх напрямках.
Львів’янина звільнили від покарання за збиту на переході дитину
Аварія на перехресті вул. Личаківської та Мечникова. 11-річний хлопчик отримав важкі травми, що становили загрозу для його життя.
20-річний юнак розбив 59 хрестів на могилах січових стрільців у Стрию
Затриманий стриянин Олег Латишев, за словами мера, був у неадекватному стані, ймовірно, під дією наркотиків чи алкоголю.
Львівські депутати не погодили кредит на 100 тролейбусів з автономним ходом
Планувалось, що ЛКП «Львівелектротранс» отримає 32 млн євро від IFC на нові тролейбуси та оновлення контактної мережі.