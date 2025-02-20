Григорій Усик був головою ВРП впродовж 2023 –2025 років

У четвер, 20 лютого, головою Вищої ради правосуддя (ВРП) призначили Григорія Усика. Його кандидатуру підтримали 14 членів ВРП, повідомили на сайті відомства.

Як зазначається, 62-річний Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Він був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з’їздом суддів України 11 січня 2023 року.

Григорій Усик обіймав посаду голови ВРП відповідно до законодавства два роки – з 23 січня 2023 року.

З 23 січня 2025 року повноваження голови Вищої ради правосуддя виконував Дмитро Лук’янов у зв’язку з закінченням строку повноважень на цій посаді Григорія Усика.

За даними ZN.UA, Григорій Усик під час виборів був висунутий єдиним кандидатом на пост голови ВРП. Член Ради Олександр Сасевич, який під час попереднього голосування також претендував на цю посаду, зняв свою кандидатуру та запропонував голосувати за Усика. Водночас троє членів Ради проголосували проти всіх можливих кандидатів.

Хто такий Григорій Усик

Григорій Усик народився 1 квітня 1962 року в селі Велика Каратуль на Київщині. Закінчив Українську державну юридичну академію (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство».

З 1984 до 1995 року працював в Міністерстві внутрішніх справ України. З 1995 до 2002 року здійснював правосуддя в Дарницькому районному суді міста Києва.

Упродовж 2002 – 2017 років працював в Апеляційному суді міста Києва. З 2014 до 2017 року обіймав посаду секретаря судової палати з розгляду цивільних справ у цьому суді.

У 2017 році Григорія Усика призначили суддею Верховного Суду.

Доповнено. За даними розслідувачів «Слідство.Інфо», за своєї попередньої каденції Григорій Усик висував пропозиції під час засідань ВРП, зокрема, про залишення на посаді очільника Державної судової адміністрації Максима Пампури, який фігурував як свідок у корупційному скандалі з тодішнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим.

Також під час головування Усика члени ВРП відправляли у відставку з довічним грошовим утриманням суддів Майдану та нараховували їм «премії», залишали на посаді суддів, які підозрювались у державній зраді та хабарях.

Журналісти зазначають, що ще до призначення на посаду голови ВРП суддя Григорій Усик стягнув з журналістки Ольги Сніцарчук 20 тис. грн моральної шкоди, начебто завданої депутату Юрію Буту, який був членом фракції «Партії регіонів» та контролював призначення та звільнення суддів.

Григорій Усик також має чималі статки, зазначені в декларації. У 2006 році суддя приватизував службову квартиру в Києві площею 89 м2, при цьому переписавши дві власні квартири на своїх синів. У наступних деклараціях цю нерухомість суддя не вказував.

Також Григорій Усик володіє двома земельними ділянками площею 240 та 1200 м2, житловим будинком площею 220,9 м2 та авто TOYOTA RAV4 2020 року випуску. На дружину судді зареєстрована квартира площею 40,7 м2 та автомобіль SUZUKI SX4 2018 року випуску.