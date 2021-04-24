Представники місцевої влади, які відповідають за вакцинальну кампанію в Харкові, Одесі та Запоріжжі, відповіли на заяву головного санлікаря Віктора Ляшка щодо низьких темпів проведення щеплень в регіонах. Про це повідомило «Радіо Свобода» ввечері в п’ятницю, 23 квітня.

Начальник відділу промоції «Одеського обласного центру громадського здоров’я» Святослав Лінников пояснив в коментарі журналістам, що низькі темпи вакцинації пов’язані із відмовами лікарів щепитися вакциною AstraZeneca на початковому етапі кампанії.

«Це пов’язано з тим, що багато медичних працівників на момент отримання вакцини вже перехворіли на Covid-19 і отримали природній імунітет, або хворіли на момент доставки вакцини. Також свою роль зіграв і вплив виступів в ЗМІ відомих осіб, колишнього президента Петра Порошенка і прем’єрки Юлії Тимошенко про якість вакцини», – розповів він.

З його слів, наразі по другому колу вакцинують медичних працівників, які мали потрапити в першу хвилю.

«Термін придатності Covishield – до кінця червня. Вона буде повністю використана», – резюмував він.

Радник голови Харківської ОДА Олександр Галацан розповів, що причину залишку великого обсягу вакцин з’ясовуватиме сама перевірка від МОЗ, яка прибуде до міста вже найближчим часом. З його слів, наразі залишаються невикористаними 2 тис. вакцин.

«Вони залишаються тому, що ті посадові особи медичної сфери, які відповідали за їхнє використання, мали бачення своє. Вони притримували цю партію, намагалися отримати від держави гарантовану другу партію», – припустив він.

Водночас директор департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Олексій Кулинич причину малої кількості вакцинованих в області пояснив «технічною помилкою оператора». Він запевнив, що з наступного тижня темпи вакцинації зростуть.

«На сьогодні в області навчено очно та запущено 80 пунктів, ще 15 навчились дистанційно. 33 пункти завершать навчання наступного тижня. Тобто всього буде 128 пунктів щеплення. На наступному тижні працюватимуть 103 пункти. Іноді одна людина може перекреслити роботу багатьох медичних працівників, за що просимо вибачення публічно, але це ніяким чином не може перекреслити наші реальні здобутки», – зазначив Олексій Кулинич.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 23 квітня повідомив, що Одеська, Харківська та Запорізька області – єдині області, які порушили алгоритми МОЗ щодо вакцинації та досі не використали вакцину з першої партії AstraZeneca/Covishield

Він уточнив, що у цих областях досі є залишки вакцини, незважаючи на завдання використати дози з першої партії до 9-15 квітня. Щоб з’ясувати, чому вакцини не використовувалися, з наступного тижня до цих регіонів вирушать моніторингові групи.