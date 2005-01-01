Хорватська поліція обстріляла фургон з мігрантами під час спроби прориву кордону

Хорватська поліція відкрила вогонь по фургону, який перевозив 29 афганських та іракських мігрантів, які намагалися прорватися через блокпост. Про це в четвер, 31 травня, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, дев'ять осіб отримали поранення, двоє дітей перебувають у важкому, але стабільному стані, а решта отримала легкі поранення.

Відзначається, що інцидент стався в ніч на четвер, недалеко від міста Задар на південному сході країни.

Поліція встановила блокпост, щоб зупинити фургон після того, як він незаконно в'їхав у країну. Водій, який вважався боснійцем, зник з місця події, поліція почала його розшук.

«Водій не зупинився після декількох попереджень. Він проїхав через блокпост і поїхав у сторону поліції. Реакція поліції була виправданою. Вони були змушені відкрити вогонь, так як їх життя були в небезпеці», – сказав Ранко Дразина, начальник поліції Задара.

Зазначимо, що основний Балканський маршрут, по якому в 2015 році в Європейський Союз в'їхало більше мільйона мігрантів, був закритий в 2016 році за угодою між ЄС і Туреччиною. Але тисячі людей проникли в ці роки за новим маршрутом, відкритим контрабандистами, який йде з Греції через Албанію, Чорногорію, Сербію і Боснію в Хорватію.