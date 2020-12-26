На операції до львівських отоларингологів везуть дітей зі всієї Західної України

24 грудня до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ госпіталізували 11-річного Віталія Г. з Хмельницької області, в якого була серйозна загроза для життя – у порожнині головного мозку зібралося багато гною. Врятувати його могла лише термінова операція.

Батьки хлопця розповіли, що він вже три роки хворіє на хронічний середній отит. У нього, як правило, двічі на рік виникало загострення, під час якого у вусі накопичувався гній. Досі сина вдавалося підліковувати, але повністю позбутися проблеми не виходило.

На початку грудня у Віталія почалося чергове загострення. Невдовзі піднялася висока температура і його госпіталізували у реанімаційне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Лікарі поставили діагноз: менінгіт (запаленням мозку) і абсцес (скупчення гною) у порожнині черепа.

Хмельницьким медикам вдалося вилікувати менінгіт, але абсцес залишався. Потрібна була операція, але у Хмельницьку таких не проводять. У Києві, куди звернулися медики, не змогли прийняти хлопця через карантин. Єдина надія залишалася на Львів, де проводять такі операції.

Отоларинголог Дзвінка Копанська під час операціі

У львівський ОХМАТДИТ, Віталія госпіталізували вже у загрозливому стані. Магнітно-резонансна томографія, яку провели пацієнту, показала, що у порожнині черепа скупчилося дуже багато гною. Виявилося, що кістка з вуха прогнила, гній потрапив у головний мозок і спровокував менінгіт і абсцес.

25 грудня, на католицьке Різдво, Віталія терміново взяли в операційну. До складу операційної бригади увійшли завідувач відділення дитячої отоларингології ОХМАТДИТу Федір Юрочко, дитячий отоларинголог Дзвінка Копанська і анестезіолог Володимир Міщук. Операція тривала чотири години.

Хірурги через завушний розріз дісталися до скроневої кістки, розбурували її і добралися до величезної холестеатоми (пухлиноподібний утвір), якої у нормі не повинно бути. Хірурги повністю очистили прогнилу кістку, видалили холестеатому і відкачали гній, що скупчився в порожнині черепа.

«Це був випадок, коли життя дитини було під загрозою. Холестеатома проїла кістку і гній з неї пішов у порожнину черепа. Коли ми добралися до холестеатоми, то побачили, що вона поширена у всі можливі напрямки. Ми її видалили і звідти хлинув гній. Вийшло 5 мл гною. Зараз загрози для життя хлопця вже нема», – каже Федір Юрочко.

Хірурги-отоларингологи залишилися дуже задоволені результатом операції. Віталій також почувається добре, але у майбутньому має бути під спостереженням лікарів. Як пояснив Федір Юрочко, інколи залишені частинки холестеатоми можуть дати рецидив.

За словами Федора Юрочка, дітей, що мають різні проблеми з вухом і яких можна позбутися лише хірургічним способом, є дуже багато. До Львова їдуть діти зі всієї Західної України. Тому хірурги ОХМАТДИТу планово розвивають дитячу вушну хірургію, аби вчасно і кваліфіковано надавати медичну допомогу хворим дітям.