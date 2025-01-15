15 січня до України повернули 25 полонених військових

Під час чергового обміну полоненими 15 січня з Росії в Україну повернули трьох військовослужбовців із Хмельниччини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Сьогодні додому з полону повертаються ще 25 наших людей. Серед них троє наших земляків – військовослужбовців з Хмельницької, Волочиської та Шепетівської громад», – написав Сергій Тюрін у Facebook.

У пресслужбі Хмельницької ОВА зазначили ZAXID.NET, що наразі не можуть розголошувати детальнішу інформацію про звільнених захисників.

Нагадаємо, що 15 січня Україна повернула з російського полону 25 військових та цивільних, які мають поранення та хвороби. Це оборонці Маріуполя та «Азовсталі», бійці, які воювали на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додають, що обмін відбувся за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.