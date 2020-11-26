Уряд схвалив законопроект, який зберігає за Артемом Ситником посаду директора НАБУ

Кабінет міністрів підтримав законопроект, який гарантує роботу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до внесення змін до законодавства, як цього вимагає рішення Конституційного суду. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 26 листопада, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, цей проект направлений на те, щоби «забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції» після рішення Конституційного суду. Мова йде про рішення, яким КСУ визнав неконституційним указ п’ятого президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ, а також деякі положення закону про НАБУ.

«Ми нічого радикально не змінюємо… це перехідний закон, спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ», – сказав Малюська.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, змінами до законодавства про НАБУ зміцнюють антикорупційну архітектуру.

Як розповів прем’єр Денис Шмигаль, за новим законопроектом звільнити директора НАБУ може Верховна Рада – «за наявності підстав, чітко виписаних у законі». Тобто у законі про НАБУ. Також цей проект зберігає Ситника на посаді до моменту призначення нового керівника.

Як інформував ZAXID.NET, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих «плівок ОАСК», на яких задокументовано розмови щодо «керованого правосуддя в Україні», у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

Сам Ситник заявив, що не збирається йти у відставку, зазначивши, що рішення КСУ не може за собою тягнути жодних юридичних наслідків.

Після свого рішення Конституційний суд зобов’язав Раду привести законодавство у відповідність з цим рішенням. Тепер парламентарі мають вирішити, хто призначатиме і звільнятиме директора НАБУ.

Відтак в майбутньому законодавці мають ухвалити остаточні правила щодо того, хто, грубо кажучи, відповідальний за НАБУ, тобто хто отримає ті повноваження стосовно Бюро, які президента позбавив Конституційний суд.