Михайло Гичка від коментарів щодо нападу на нього відмовився

Детективи ДБР розслідують напад із сокирою та вимагання грошей від керівника Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гичку. У матеріалах справи, на які звернув увагу сайт Lviv.media, фігурує директор Славського лісового господарства. Його обов’язки в той час виконував Сергій Кокоць, однак у коментарі ZAXID.NET він заперечив напад на Михайла Гичку, а директор лікарні від коментарів відмовився.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 5 березня 2024 року. Директор філії «Славське лісове господарство» ДП «Ліси України» напав на генерального директора Львівської обласної клінічної лікарні, вимагаючи гроші. При цьому, лісничий побив медика та погрожував сокирою. Причини та мотиви такої поведінки директора лісгоспу в матеріалах справи не вказані. Так само відсутня адреса, за якою трапився інцидент. Із відкритих джерел відомо, що в той час директором Славського лісового господарства був депутат Славської селищної ради від партії «Слуга народу» Сергій Кокоць, а директором лікарні – Михайло Гичка, який, до слова, є депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».

У вересні 2024 року у помешканні директора лісгоспу слідчі провели обшуки та вилучили ручну туристичну сокиру з написом Phantom Cutlery, та ще дві сокири без написів. Ще одну сокиру помаранчевого кольору виявили у його автомобілі Toyota Hilux. Слідчий ДБР звернувся в суд з проханням арештувати вилучене майно як докази у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). 26 вересня Личаківський райсуд це клопотання задовольнив та арештував чотири сокири та мобільний телефон, вилучені в лісничого.

Судячи з матеріалів справи, слідчі ще не вручали лісничому підозру у вимаганні грошей. У коментарі ZAXID.NET Сергій Кокоць заперечив причетність до цього інциденту, наголосивши, що у нього добрі відносини з Михайлом Гичкою. Також він заперечив проведення обшуків у його помешканні та вилучення сокир.

«Я живу в селі, в мене може бути сокира, щоб дрова рубати», – сказав Сергій Кокоць, а на питання журналістки ZAXID.NET про обшуки відповів «ні» і кинув слухавку.

Михайло Гичка також відмовився від коментарів щодо цього інциденту.

«Дзвоніть все до слідаків, вони все знають», – сказав він журналістам Lviv.media.

53-річний Сергій Кокоць очолював Славське лісове господарство. У 2022 році його перевели на посаду начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського управління, яке він очолював до його реорганізації в липні 2023 року. Із його останньої декларації про доходи відомо, що він звільнився з посади директор філії «Славське лісове господарство» 9 квітня 2024 року.

Сергій Кокоць задекларував автомобіль Mercedes-Benz 1990 року. Однак у судовому реєстрі можна знайти постанову про порушення Сергієм Кокоцем ПДР на автомобілі Toyota Hilux, що фігурує в матеріалах справи про напад на директора лікарні. Власником автомобіля вказане ТзОВ «СТА», що займається деревозаготівлею. Тоді Сколівський районний суд оштрафував його на 850 грн.

У березні 2024 року слідчі повідомили Сергію Кокоцю про підозру у привласненні 0,35 га землі лісгоспу та розташованого на цій ділянці будинку.