Керівником ДМС Львівщини став люстрований чиновник

Верховний суд поновив Ярослава Скибу на посаді керівника ДМС Львівщини

Сьогодні, 30 жовтня, об 11 годині відбудеться представлення нового керівника ДМС у Львівській області. На посаді керівника відомства поновили Ярослава Скибу. Цю інформацію журналістам ZAXID.NET підтвердили у прес-службі львівської ДМС.

Ярослава Скибу поновили на роботі з 1 липня 2015 року. Таке рішення прийняв Верховний суд 3 жовтня 2019 року. Це означає, що чиновникові виплатять заробітну плату більше ніж за 4 роки вимушеного прогулу.

Наказ про поновлення на посаді Ярослава Скиби з 1 липня 2015 року (Фото Вікторії Балицької)

Раніше Ярослав Скиба вже очолював Міграційну службу Львівської області, однак у 2014 році був люстрованим. До слова, Ярослав Скиба досі є у списку осіб, щодо яких було застосовано положення Закону Україну «Про очищення влади», оприлюдненим на сайті Міністерства юстиції.

Після того, як чоловіка люстровали, ще у травні 2014 року, він почав судитися за поновлення на посаді. 8 вересня 2014 року Ярослава Скибу вперше поновили на роботі. Тоді таке рішення виніс Львівський окружний адміністративний суд.

До того ж Скибу тоді поновили на посаді на наступний день після звільнення, з 15 травня. До того ж суд постановив стягнути на користь чиновника 32 тис. грн. з ГУ ДМС у Львівській області – в якості зарплати за вимушений прогул. Однак тоді Ярослава Скибу відразу ж відсторонили від посади для проведення перевірки, яка тривала кілька років.

З того часу усі керівники головного управління ДМС Львівщини перебували у статусі «т.в.о», оскільки формально відомство очолював Ярослав Скиба. Останньою керівницею була Лідія Котеляк, колишня депутатка від «Батьківщини».

Тепер, після рішення Верховного суду, Ярослав Скиба остаточно повернувся на посаду керівника ДМС Львівщини.