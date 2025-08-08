Підозрюваним посадовцям загрожує до 10 років ув'язнення

На Вінниччині співробітники ДБР викрили керівництво Держпродспоживслужби на корупції. Посадовці вимагали з підлеглих хабарі за надання службового житла. Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомило ДБР.

Йдеться про начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та начальника Вінницького районного управління Держпродспоживслужби.

«Один із працівників Держпродспоживслужби звернувся до керівника обласного управління із питанням щодо можливості отримання службового житла у Немирові. Керівник обласного управління обговорив питання з керівником районного управління, після чого посадовці надумали нажитися на “допомозі”», – йдеться у повідомленні ДБР.

За сприяння в отриманні службового житла посадовці вимагали з підлеглого 12 тис. доларів. Половину суми працівник мав сплатити на початку оформлення документів, а решту – після отримання житла.

Начальника Вінницького райуправління Держпродспоживслужби затримали після одержання частини хабаря – 6 тис. доларів. Двом посадовцям оголосили про підозри в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Начальнику Вінницького райуправління Держпродспоживслужби суд вже обрав запобіжний захід – домашній арешт. Також посадовця відсторонили від посади.

Крім того, під час обшуків у помешканні начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області слідчі виявили кокаїн. Тому йому оголосили ще одну підозру – зберігання наркотичних речовин (ч. 1 ст. 309 КК України). Обом підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.