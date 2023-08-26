Затриманий виявився 44-річним жителем Києва. Чоловік визнав, що мав намір дістатися країн ЄС у пошуках роботи та кращого життя

Прикордонники двічі затримували 44-річного киянина, який намагався незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Спершу чоловіка затримали погрозою застосування зброї, але під час конвоювання він знову втік – тоді його спіймала службова собака.

Як вказано у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби за 26 серпня, під час патрулювання прикордонний наряд відділення «Оноківці» Чопського загону помітив за декілька десятків метрів від кордону невідому особу, яка рухалася в бік Словаччини.

Чоловік проігнорував вимогу прикордонників зупинитись і спробував втекти, але його затримали. Зупинило втікача попередження прикордонного наряду про застосування зброї. Під час конвоювання до підрозділу правопорушник знов намагався вдатися до втечі. Цього разу його зупинили за допомогою службового собаки.

Затриманий виявився 44-річним жителем Києва. Чоловік визнав, що мав намір дістатися країн ЄС у пошуках роботи та кращого життя. Затриманому доведеться відповідати не лише за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ст.204-1 КУпАП), а й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України (ст.185-10 КУпАП).