З часом ключ може вийти з ладу

Напевно, кожен водій рано чи пізно стикається з такою проблемою, як «застигання» ключа, коли ви намагаєтесь завести авто. Це розповсюджена проблема і зазвичай на це є декілька причин, про які пише Vkazivka.

Система блокування замка запалювання

Практично кожен автомобіль оснащується на заводі механізмом блокування рульової колонки і замка запалювання, щоб перешкодити угону. Якщо цей механізм спрацював, ключ у замку запалювання відмовиться провертатися, тим самим не дозволяючи подати енергію на стартер і запустити двигун.

У цій ситуації рекомендується спробувати знайти ідеальне положення керма, при якому колонка і замок запалювання будуть розблоковані. Для цього вставте ключ в замок запалювання і спробуйте покрутити кермом в різні боки, одночасно намагаючись запустити двигун. Коли буде знайдено необхідну для старту мотора положення рульового колеса, ключ у замку провернеться і стартер спрацює.

Забруднення замку запалювання

В замок може потрапляти різне сміття, особливо якщо до цього він змащувався моторним маслом або іншими маслами для поліпшення роботи рухомих елементів. Подібні рідини здатні притягувати бруд. Ідеальним рішенням проблеми стане розбір та чистка замку запалювання.

Замерз замок запалювання

Поширеною проблемою для холодної пори року є замерзання механізмів замку запалювання. Відбувається це через утворення конденсату в процесі поїздки. Конденсат осідає на механізмах замку запалювання, після чого через низьку температуру утворюється лід.

Якщо замерз замок, необхідно його прогріти. Можна зробити це кількома способами:

використовувати тепле повітря;

нагріти запальничкою ключ і вставити його всередину замку запалювання, після чого через хвилину спробувати провернути;

Деякі автомобільні фахівці рекомендують на час холодів, якщо в автомобілі часто замерзає механізм замка запалювання, заливати в замкову щілину масло або гальмівну рідину. Оскільки вони не замерзають, вдасться зберегти замок в робочому стані. Проте з приходом теплої погоди потрібно очищати замок запалювання, розбираючи його або «продуваючи», щоб видалити залиту рідина, яка може притягувати бруд.

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Пошкодження ключа

З часом ключ може вийти з ладу. Цьому може бути декілька причин – знос поверхні і часткове стирання контактів або деформація.

У такій ситуації найкраще скористатися запасним ключем, якщо він є в наявності. У випадку з вигнутим ключем, можна спробувати виправити його самостійно. Не рекомендується для цього використовувати молоток (тільки якщо гумовий або дерев’яний).

Коли проблема пов’язана з стертістю ключа, досить спробувати провернути його в замку запалювання в різних положеннях. Вставте ключ і рухайте його в різні сторони, постійно намагаючись провернути механізм. З часом ключ потрапить в потрібне положення і двигун запуститься.

Коробка передач

Якщо в автомобілі автоматична коробка передач, проблема може бути пов’язана з її положенням. У деяких машинах ключ відмовляється повертатися до тих пір, поки перемикач АКПП не буде знаходитися в положенні нейтралі або паркування.