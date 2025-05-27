З 1 червня в Івано-Франківську потепліє

Український гідрометцентр прогнозує потепління в Івано-Франківську з 1 червня. За інформацією синоптиків Meteoprog, протягом червня найвища температура повітря в обласному центрі Прикарпаття сягатиме +26°C, а найнижча буде +12°C.

До кінця травня в Івано-Франківську очікується мінлива погода з опадами. У середу, 28 травня, буде хмарно зі зливами. Температура вночі коливатиметься від +8ºС до +10ºС, вдень – від +15ºС до +17ºС.

Прогноз погоди в Івано-Франківську на травень-червень за даними Meteoprog

У четвер, 29 травня, прогнозують хмарну погоду з короткочасним дощем. Температура вночі коливатиметься від +8ºС до +10ºС, вдень – від +15ºС до +17ºС.

У п’ятницю, 30 травня, в Івано-Франківську – хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ. Температура вночі становитиме від +10ºС до +12ºС, вдень – від +18ºС до +20ºС.

З 1 червня в Івано-Франківську потепліє. В цей день прогнозують мінливу хмарність, вночі до +11°C, а впродовж дня – 19-21°C. За даними Meteoprog, у червні в Івано-Франківську дощовим буде тільки один день. Найвища температура повітря становитиме +26°C, а найнижча буде +12°C.