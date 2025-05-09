У Карпатах прогнозують дощ з мокрим снігом

На вихідних 10-11 травня на Прикарпатті прогнозують до -5°С морозу, а в горах – дощі з мокрим снігом. Про сильні заморозки на всій території регіону повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.

«Попередження про стихійне метеорологічне явище на 10 травня. По Івано-Франківську та області вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0-5°С. Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вранці та ввечері слабкий туман», – зазначили синоптики.

У суботу, 10 травня, в Івано-Франківську прогнозують вночі 0-2°С морозу, вдень 11-13°С тепла. По області – вночі 0-5°С морозу, вдень 8-13°С тепла. У високогір’ї Карпат – вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5° С тепла.

У неділю, 11 травня, на Прикарпатті буде хмарна дощова погода, в горах – дощ з мокрим снігом. Вночі – 1-6⁰С тепла, вдень – 8-13⁰С тепла.