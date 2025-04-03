У Карпатах очікують до 10 ⁰С морозу

В Івано-Франківську область суне арктичне повітря. 6-7 квітня на території регіону прогнозують снігопади, на дорогах – ожеледицю, а в Карпатах – до 10 ⁰С морозу.

Через погіршення погодних умов в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології оголосили другий, помаранчевий, рівень небезпеки.

«6-7 квітня по території області випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (7-19 мм за 12 год та менше). Тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см, на дорогах ожеледиця, посилення вітру 15-20 м/с, зниження нічної температури до заморозків 0-6 ⁰С, в Карпатах – до 10 ⁰С морозу», – зазначили в Гідрометцентрі.

За прогонозами синоптиків, прохолодна погода протримається до 10 квітня. Температура вночі сягатиме 0-5 ⁰С морозу, вдень 1-6 ⁰С тепла, на високогір’ї вночі -3-8 ⁰С, вдень -1-6 ⁰С морозу.