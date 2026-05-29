Трійця належить до найважливіших свят у християнському календарі. Цей день присвячений прославленню Бога Отця, Сина і Святого Духа та нагадує вірянам про одну з ключових подій Нового Завіту. В Україні свято має давні традиції, які поєднують церковні обряди та народні звичаї, що передаються з покоління в покоління. Коли і як святкують Трійцю, пишуть «Факти».

Коли святкуватимуть Трійцю у 2026 році

Дата Трійці щороку змінюється, адже безпосередньо залежить від Великодня. Свято відзначають на п’ятдесятий день після Воскресіння Христового, тому його ще називають П’ятдесятницею.

У 2026 році православні християни святкуватимуть Трійцю 31 травня. Наступного дня, 1 червня, традиційно відзначається Духів день, який продовжує цикл святкувань.

Чому Трійцю називають Зеленими святами

В українській традиції свято має ще одну назву – Зелені свята. Вона пов’язана зі звичаєм прикрашати оселі та храми молодими гілками дерев, польовими квітами та запашними травами.

Зелень уособлює оновлення природи, життєву силу та благодать Святого Духа. Найчастіше для оздоблення використовують гілки липи, клена, ясена або інших дерев, які вже вкрилися густим листям.

Головні традиції святкування

У день Трійці віряни відвідують святкове богослужіння та моляться за здоров’я рідних і добробут родини. До храму часто приносять зелень і квіти для освячення.

Серед найпоширеніших традицій:

прикрашання будинків і подвір’їв зеленими гілками;

освячення трав і квітів у церкві;

родинні зустрічі та святкові обіди;

відвідування рідних і близьких;

участь у народних гуляннях та культурних заходах.

У багатьох громадах і сьогодні зберігаються давні пісенні та обрядові традиції, пов’язані із Зеленими святами.

Поминальна субота перед Трійцею

Напередодні свята віряни вшановують пам’ять померлих родичів. Цей день називають Троїцькою батьківською суботою. Люди відвідують місця поховань, прибирають могили та моляться за упокій душ своїх близьких.

Такий звичай є важливою частиною духовної підготовки до великого свята та нагадує про нерозривний зв’язок поколінь.