Трійця належить до найважливіших християнських свят року та символізує зішестя Святого Духа на апостолів. У народі цей день також називають П’ятидесятницею або Зеленими святами. Щороку дата змінюється, адже вона залежить від Великодня. Коли Трійця у 2026 році, пише УНІАН.

Коли буде Трійця у 2026 році

У православних християн Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня. Відповідно, Трійцю святкуватимуть через 50 днів – у неділю, 31 травня.

У католиків Великдень був раніше – 5 квітня, тому Трійця у них припаде на 24 травня 2026 року.

Через ранній Великдень Зелені свята цього року також будуть досить ранніми.

Що означає свято Трійці

Свято пов’язане з біблійною подією, коли на апостолів зійшов Святий Дух. Згідно з християнським вченням, саме після цього учні Христа отримали силу проповідувати Євангеліє різними мовами та поширювати християнство світом.

Трійця символізує єдність Бога Отця, Сина і Святого Духа. Саме тому свято вважають одним із головних у церковному календарі.

Чому Трійцю називають Зеленими святами

В Україні свято тісно переплелося з народними традиціями. Напередодні люди прикрашають оселі та храми зеленими гілками, травами, м’ятою, любистком і квітами. Зелень символізує життя, оновлення, духовне очищення та початок літа.

Освячені трави часто зберігали вдома біля ікон як оберіг для родини.

Традиції святкування Трійці

У день свята віряни відвідують богослужіння та моляться за здоров’я рідних і мир у домі. Після служби родини збираються за спільним столом, а також згадують померлих близьких.

У народі Трійцю вважали початком Русального тижня. Колись дівчата плели вінки, водили хороводи та проводили обрядові гуляння.