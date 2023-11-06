Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час слідства

У понеділок, 6 листопада, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, частина військових якої загинули внаслідок російського ракетного удару під час урочистого шикування, відсторонили від займаної посади. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Сам Дмитро Лисюк, за даними ЗМІ, нібито запізнився на шикування.

«На час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу ... командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов’язків за посадою за рішенням головнокомандувача Збройних Сил України. Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам», – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача йому «доповіли про те, що наразі вдалося зʼясувати з обставин трагедії та чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася».

«Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно», – зазначив президент України.

Нагадаємо, росіяни 3 листопада завдали удару по скупченню військових 128-ї ОГШБр, коли ті, за даними ЗМІ, зібралися для нагородження на честь Дня артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М».

128 бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару. Там повідомили, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії.

Як зазначили джерела hromadske, командир бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід. Військовослужбовці чекали комбрига понад півгодини, а тоді стався приліт. Комбриг прибув буквально через дві хвилини після удару.