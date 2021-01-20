Комітет Ради звернувся до КСУ щодо відповідності Тупицького займаній посаді

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звернення до Конституційного суду щодо його голови Олександра Тупицького. Про це повідомили у прес-службі комітету.

Там зазначили, що за результатами засідання у середу, 20 січня, члени комітету підтримали звернення до Конституційного суду.

Звернення стосується розгляду питання стосовно відповідності Тупицького вимогам, які Конституція та закон «Про Конституційний Суд України» висувають до судді Конституційного суду.

«Зокрема – щодо його відповідності критерію "високі моральні якості" та його відповідності займаній посаді», – уточнили в комітеті.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило голові Конституційного суду Олександру Тупицькому про підозру у справі приватизації «Зуївського енергомеханічного заводу». Суддя міг брати тіньову участь у цій схемі – про це свідчили так звані «Плівки Тупицького».

Після оприлюднення матеріалів суддю викликали до Офісу генпрокурора. Тупицький не прийшов, тому про підозру йому повідомили поштою.Президент України Володимир Зеленський 29 грудня видав указ про відсторонення Тупицького на два місяці з посади судді Конституційного суду. Однак Конституційний суд назвав указ Зеленського «юридично нікчемним», тому виконувати його не збираються.

Так, після повернення з відпустки Олександр Тупицький намагався потрапити на своє робоче місце у КСУ, однак його не пропустили співробітники Управління держохорони за зверненням ДБР.

У Держбюро розслідувань пояснили, що Тупицький як голова КС може впливати на своїх колег, які є свідками у його справі. Окрім того, після повідомлення про підозру Олександр Тупицький імітує, ніби ніколи її не отримував та не є підозрюваним.

Пізніше на сайті Конституційного суду, який підтримує позицію Тупицького, оприлюднили заяву судді до генпрокурорки Ірини Венедіктової. У ній він стверджує, що підозру ДБР вручило йому незаконно і просить зробити це «у законний спосіб» за наявності підстав. Також Тупицький просить генпрокурорку звернутися до президента щодо скасування указу про його відсторонення від посади.