Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про військові витрати, у межах якого передбачене виділення 1 млрд доларів на військову допомогу Україні. Про це у четвер, 31 липня, повідомила інформаційна агенція Reuters.

Схвалений комітетом США законопроєкт передбачає виділення 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 млн доларів на Балтійську ініціативу безпеки. Reuters зауважує, що значна частина цих грошей зрештою також буде спрямована на підтримку України, яка обороняється від російського вторгнення.

Законопроєкт підтримали 26 сенаторів й лише троє проголосували «проти». Як зазначає Reuters, це свідчить про двопартійну підтримку України: як демократів, так й республіканців.

Водночас бюджетний запит Трампа та законопроєкт про фінансування оборони, ухвалений Палатою представників на початку 2025 року, не передбачали виділення грошей для USAI, що фінансує розвідку, а також постачання обладнання та зброї для України. Проте, зауважує Reuters, багато республіканців у Конгресі та Сенаті підтримують Україну, а сам Трамп все більше розчаровується в Росії.

Далі законопроєкт має схвалити Сенат та Палата представників, після цього його передадуть Дональду Трампу, який або підпише документ, або накладе вето.

Нагадаємо, 24 липня Державний департамент США ухвалив рішення про продаж Україні засобів технічного обслуговування та капітального ремонту самохідних гаубиць M109, а також супутнього обладнання на суму близько 150 млн доларів.

За іншою угодою, США передадуть Україні обладнання для протиповітряної оборони, вартістю 180 млн доларів.