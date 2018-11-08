Конституційний суд визнав законним скасування допомоги по догляду за дитиною

Конституційний Суд України визнав правомірним скасування допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років і скорочення розміру допомоги при її народженні. Про це повідомляє портал LB.ua, посилаючись на рішення суду від 7 листопада.

За словами журналістів, суд розглянув подання депутатів Верховної Ради щодо правомірності одного з пунктів закону «Про запобігання фінансовій катастрофі й створення передумов для економічного зростання в Україні». Цей пункт скасовує допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. Натомість ці положення, встановили встановлення єдиний розмір соціальної допомоги при народженні дітей в сумі 41 280 грн.

Автори конституційного подання вважали, що спірні положення закону звужують конституційні права на соціальний захист громадян. Проте суд вказав у своєму рішенні, що конституційних прав соціального захисту стосується тільки право на отримання пенсії, а допомога по догляду за дитиною є допоміжною державною допомогою і має стимулююче значення. З огляду на це, КС визнав суперечливі положення такими, що відповідають Конституції.

Нагадаємо, що з 1 липня 2014 року розмір допомоги при народженні першої дитини збільшився на 10 320 і становив 41 280 грн. Однак сума виплат не буде залежати від того, якою за рахунком народилася дитина, першою, другою, третьою і т.д. Державою встановлено фіксований розмір допомоги – 41 280 грн. Відразу після народження дитини сім’я отримає суму в розмірі 10 320 грн. Іншу частину допомоги (30 960 грн) родина отримуватиме протягом 36 місяців по 860 грн щомісяця. Раніше при народженні другої дитини сім’я могла розраховувати на допомогу в розмірі 62 тис. грн. Виплата при народженні третьої і наступної дитини раніше становила 124 тис. грн.