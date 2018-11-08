Верховна Рада провалила прийняття за основу закону про сімейну медицину

Законопроект унормовував створення мережі закладів первинної медичної допомоги

Верховна Рада у четвер, 8 листопада, провалила законопроект №6634 «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини». Нардепи відмовилися підтримати проект закону за основу, повернення його у комітет на доопрацювання та суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, повідомляє «РБК-Україна».

Після цього голова ВР Андрій Парубій оголосив про відхилення документу.

У пояснювальній записці до проекту наголошується, що мережа закладів первинної медичної допомоги й досі не сформована належним чином і не забезпечує потреб населення у якісній та доступній первинній допомозі.

«На сьогодні мережа закладів первинної медичної допомоги в Україні представлена 5,5 тис. центрів первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторіями сімейної медицини, чисельність медичного персоналу налічує більше 35 тис. осіб, з них: 13 тис. лікарів загальної практики-сімейних лікарів, середній персонал з медичною освітою за спеціальністю «загальна практика - сімейна медицина» - 22 тис. осіб. Один лікар загальної практики- сімейний лікар обслуговує дільницю від 1500 до 2000 осіб дорослого та дитячого населення (500-600 сімей)», - сказано у записці.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Україні стартувала реформа охорони здоров'я, що передбачає підписання декларацій між лікарем і пацієнтом.

З серпня Нацслужби здоров'я початку виплати за схемою «Гроші йдуть за пацієнтом», 596 комунальних і приватних медустанов, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, в цілому отримали понад 775 млн гривень від Національної служби здоров'я за надання медичних послуг.