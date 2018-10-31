Уряд затвердив воєнно-медичну доктрину України

Документ передбачає, що до надання допомоги військовим мають бути готові не лише військові госпіталі, але й цивільні медичні заклади

СуспільствоВолодимир Пиріг, 31 жовтня5180

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Кабінет міністрів України в середу, 31 жовтня, затвердив воєнно-медичну доктрину України, розробка якої здійснювалася з урахуванням міжнародних стандартів. Документ передбачає об’єднання цивільної і військової охорони здоров’я у єдиний медичний простір.

Доктрина визначає, що для потреб медичних служб і цивільної охорони здоров’я держава повинна забезпечити виробництво та постачання необхідного переліку та кількості вітчизняного медичного обладнання, майна і техніки, лікарських та профілактичних засобів, створення і утримання стратегічного запасу, повідомила прес-служба уряду..

Як пояснив президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк, документ готували фахівці академії та Міністерства оборони, а під час її розробки враховувався досвід інших країн.

«Під час розробки розглядалась ізраїльська та швейцарська моделі, коли не тільки військові медичні підрозділи, а й цивільні медичні заклади мають бути готові надавати допомогу військовим у разі потреби. Так Швейцарія живе, Ізраїль, і це нормально», – зазначив академік у коментарі агенції «Укрінформ».

Однак він зазначив, що доктрина визначає правила функціонування військової медицини, тому не є відкритим документом.

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