В Україні є проблема невиплати заробітної плати медикам, і на погашення заборгованості перед ними потрібно півтора мільярди гривень, заявила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Ми реалістично порахували, що на погашення боргів медикам у регіонах потрібно півтора мільярди гривень. Через резерв та через декотрі кошти, що були у резерві Національної служби здоров’я України, ми вже розподіляємо мільярд чотириста мільйонів гривень. Це потрібно для того, щоб закрити 90 % усіх боргів, що є, до кінця року. Решту – 10% боргу – мають закрити місцевими коштами», – сказала Супрун у вівторок, 30 жовтня, на відкритті Сімейної кімнати для батьків, чиї діти перебувають на стаціонарному лікуванні у «Охматдиті», повідомив «Укрінформ».

За її словами, вже подано усі документи, є розпорядження Кабміну щодо розподілення резерву між областями, щоб виплатити борги по зарплатах. При цьому, як повідомила чиновниця, є області, що вклалися у субвенцію — у них немає заборгованості, але є й інші – «що роками не роблять жодної оптимізації, не змінюють свою відповідальність перед своїми медпрацівниками. Наприклад, кожного року є така заборгованість на Івано-Франківщині».

Також Супрун зауважила, що наприкінці кожного року є проблема щодо недофінансування зарплат українським медичним працівникам.

«Це відбувається у тих регіонах, місцева влада яких не займається процесами автономізації лікарняних закладів. Інші області, що пройшли цей процес, не мають цього. У нас є резерв коштів для усіх областей та резерв для областей, що мають найбільше переселенців», – наголосила Супрун.

Вона також акцентувала, що у лікарів, з якими підписано декларації, зарплати втричі більші, ніж були.

«Коли у наступному році усі лікарні автономізуються та перейдуть на нову систему фінансування, будемо платити за медичну послугу. Лікарні самі вирішуватимуть, які зарплати мають бути у медперсоналу. Лікарні звільнять від тарифної сітки, тому вони самі вирішуватимуть розміри зарплат. Передбачаємо, що у 2020-1021 році вже не буде такого явища як заборгованість по зарплатах лікарів, бо не буде субвенцій, і кожна лікарня фінансуватиметься через надання послуг і сама розподілятиме свої кошти», – сказала Супрун.