Чи вигідно бути сімейним лікарем-ФОПом?

У приватних медичних центрах первинну медичну допомогу пацієнтам надають безкоштовно

У жовтні 38 медичних закладів Львівщини (11 з них у Львові), які надають первинну медичну допомогу, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) профінансувала за новим принципом - виплатила їм гроші за послуги, надані конкретним пацієнтам. Що більше декларацій лікарі підписали з пацієнтами, то більше грошей отримали.

Серед тих 38 медичних закладів області, окрім 29 комунальних, є три приватні медичні центри і шість лікарів-ФОПів, які у жовтні також отримали від НСЗУ гроші за надані послуги конкретним пацієнтам.

ZAXID.NET писав про те, що у жовтні у медзакладах Львова зарплата сімейних лікарів, які підписали максимальну кількість декларацій (1800-2000) зросла до 13 тис. грн. У сімейних лікарів Червонограда, які підписали майже 80% декларацій, вона ще вища – майже 16 тис. грн.

А як ідуть справи у лікарів-ФОПів і сімейних лікарів у приватних закладах? Чи підписали вони достатню кількість декларацій? Наскільки зросла їхня зарплата у жовтні? Чи вигідно сьогодні на Львівщині працювати лікарем-ФОПом?

Першою установою, куди ми зателефонували, був медичний центр «Арніка» у Стрию. Річ у тім, що сімейний лікар цього центру Олександра Рондяк ще у червні підписала угоду з НСЗУ і стала на Львівщині першим лікарем-ФОПом. Вона вже з липня фінансувалася за новим принципом.

Дізнатися, наскільки конкретно зросла зарплата сімейного лікаря, не вдалося. Утім директор центру Богдан Рондяк сказав, що фінансування за новим принципом дуже вигідне лікарям. У центрі зараз працює чотири лікарі, які надають первинну медичну допомогу.

«Зарплата кожного місяця зростає, лікарі задоволені. Проте не всі ще підписали максимальну кількість декларацій. Три лікарі прийшли в центр недавно і не встигли ще набрати пацієнтів. От коли у всіх буде максимальна кількість підписаних декларацій (1800-2000- ред.), то за нашими розрахунками і з досвіду польських колег можу сказати: тоді зарплата у сімейного лікаря і терапевта буде 18-20 тис., а у медсестер – 8-10 тис. грн», - сказав Богдан Рондяк.

Лікар-ФОП з Борислава Інна Опока підписала угоду з НСЗУ у липні, тож отримувати гроші за пацієнтів, з якими підписала декларацію, почала лише з жовтня.

«Чи вигідно бути сімейним лікарем-ФОПом? Наразі ще важко сказати, бо працюю за новим принципом лише перший місяць. Наразі я ще не підписала максимальну кількість декларацій, процес підписання триває. У жовтні за пацієнтів, з якими вже підписано декларації, НСЗУ перерахувала мені 10 тис. грн. Після сплати податків, плати за оренду приміщення, де веду прийом, у мене зарплата вийшла 6 тис. грн. Невелика, але більша, ніж була раніше. До того я отримувала 3-4 тис. грн», - повідомила Інна Опока.

Оксана Демко, сімейний лікар-ФОП з Мостиськ, уклала угоду з НСЗУ також у липні, але на повну, як каже, ще не почала працювати. Орендувала для роботи приміщення, обставила його. Декларацій підписала ще доволі мало, тому наразі не може однозначно сказати, вигідно бути лікарем-ФОПом чи ні.

«Треба, щоб пройшло трохи часу, хоч би півроку, тоді можна буде робити висновки», – каже Оксана Демко.

У приватному медичному центрі та поліклініці Medicover у Львові, як повідомили ZAXID.NET, працює вісім лікарів, які зареєструвалися в електронній мережі МОЗ: 3 - сімейних лікарі, 3 - педіатри та 2 - терапевти. Станом на 25 жовтня декларації з лікарями Medicover підписало 609 пацієнтів і процес підписання триває.

«Жовтень - перший місяць, коли ці пацієнти обслуговуються відповідно до договору з НСЗУ. За цей час зарплата лікарів не змінилася», - повідомили в Medicover.

Приватні медичні центри і лікарі-ФОПи наразі програють комунальним медичним закладам області за кількістю підписаних декларацій, хоч пацієнти знають, що у них і умови кращі, і обладнання сучасніше, і стояти у чергах не треба. А програють, як на мене, з двох причин. Перша. Більшість пацієнтів не зверталася по медичну допомогу у приватні центри, тож не знає лікарів, які там працюють. Вони йдуть до лікаря, якого знають, хоч у нього і в черзі треба стояти, і умови так собі. Друга. Значна частина людей і досі не вірить (а частина про це й не знає), що у приватних закладах медичну допомогу можуть надавати безкоштовно. Побоюються, що їм частину послуг нададуть безкоштовно, а за інші скажуть платити. Тому ситуація зміниться лише тоді, коли люди звикнуть до змін.

Ці мої думки підтвердила Катерина Панасюк, директор лікувально-діагностичного центру «Здорова родина» (Броди), в якому працює терапевт і педіатр, які надають первинну медичну допомогу.

«Наразі терапевт і педіатр підписали небагато декларацій, тож у жовтні від НСЗУ ми отримали лише 6 тис. грн. Ці гроші поділили між лікарями і медсестрами. Але тепер, коли люди завершили всі роботи на городах, дачах, активізуємо роботу з підписання декларацій. Значна частина людей і досі вважає, що у приватних центрах лікарям за первинну медичну допомогу треба платити, тож йдуть в державні. Тому зараз будемо організовувати збори людей, щоб ще раз пояснити: за послуги, які їм нададуть терапевт і педіатр у нашому центрі, платити не треба. За них нам заплатить НСЗУ», - каже Катерина Панасюк.