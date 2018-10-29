Чи вигідно бути сімейним лікарем-ФОПом?

Медики-підприємці на Львівщині почали отримувати перші виплати від НСЗУ

СуспільствоОлександра Баландюх, 29 жовтня8570

До теми

Чи вигідно бути сімейним лікарем-ФОПом?
фото умовне
У приватних медичних центрах первинну медичну допомогу пацієнтам надають безкоштовно

У жовтні 38 медичних закладів Львівщини (11 з них у Львові), які надають первинну медичну допомогу, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) профінансувала за новим принципом - виплатила їм гроші за послуги, надані конкретним пацієнтам. Що більше декларацій лікарі підписали з пацієнтами, то більше грошей отримали.

Серед тих 38 медичних закладів області, окрім 29 комунальних, є три приватні медичні центри і шість лікарів-ФОПів, які у жовтні також отримали від НСЗУ гроші за надані послуги конкретним пацієнтам.

ZAXID.NET писав про те, що у жовтні у медзакладах Львова зарплата сімейних лікарів, які підписали максимальну кількість декларацій (1800-2000) зросла до 13 тис. грн. У сімейних лікарів Червонограда, які підписали майже 80% декларацій, вона ще вища – майже 16 тис. грн.

А як ідуть справи у лікарів-ФОПів і сімейних лікарів у приватних закладах? Чи підписали вони достатню кількість декларацій? Наскільки зросла їхня зарплата у жовтні? Чи вигідно сьогодні на Львівщині працювати лікарем-ФОПом?

Першою установою, куди ми зателефонували, був медичний центр «Арніка» у Стрию. Річ у тім, що сімейний лікар цього центру Олександра Рондяк ще у червні підписала угоду з НСЗУ і стала на Львівщині першим лікарем-ФОПом. Вона вже з липня фінансувалася за новим принципом.

Дізнатися, наскільки конкретно зросла зарплата сімейного лікаря, не вдалося. Утім директор центру Богдан Рондяк сказав, що фінансування за новим принципом дуже вигідне лікарям. У центрі зараз працює чотири лікарі, які надають первинну медичну допомогу.

«Зарплата кожного місяця зростає, лікарі задоволені. Проте не всі ще підписали максимальну кількість декларацій. Три лікарі прийшли в центр недавно і не встигли ще набрати пацієнтів. От коли у всіх буде максимальна кількість підписаних декларацій (1800-2000- ред.), то за нашими розрахунками і з досвіду польських колег можу сказати: тоді зарплата у сімейного лікаря і терапевта буде 18-20 тис., а у медсестер – 8-10 тис. грн», - сказав Богдан Рондяк.

Лікар-ФОП з Борислава Інна Опока підписала угоду з НСЗУ у липні, тож отримувати гроші за пацієнтів, з якими підписала декларацію, почала лише з жовтня.

«Чи вигідно бути сімейним лікарем-ФОПом? Наразі ще важко сказати, бо працюю за новим принципом лише перший місяць. Наразі я ще не підписала максимальну кількість декларацій, процес підписання триває. У жовтні за пацієнтів, з якими вже підписано декларації, НСЗУ перерахувала мені 10 тис. грн. Після сплати податків, плати за оренду приміщення, де веду прийом, у мене зарплата вийшла 6 тис. грн. Невелика, але більша, ніж була раніше. До того я отримувала 3-4 тис. грн», - повідомила Інна Опока.

Оксана Демко, сімейний лікар-ФОП з Мостиськ, уклала угоду з НСЗУ також у липні, але на повну, як каже, ще не почала працювати. Орендувала для роботи приміщення, обставила його. Декларацій підписала ще доволі мало, тому наразі не може однозначно сказати, вигідно бути лікарем-ФОПом чи ні.

«Треба, щоб пройшло трохи часу, хоч би півроку, тоді можна буде робити висновки», – каже Оксана Демко.

У приватному медичному центрі та поліклініці Medicover у Львові, як повідомили ZAXID.NET, працює вісім лікарів, які зареєструвалися в електронній мережі МОЗ: 3 - сімейних лікарі, 3 - педіатри та 2 - терапевти. Станом на 25 жовтня декларації з лікарями Medicover підписало 609 пацієнтів і процес підписання триває.

«Жовтень - перший місяць, коли ці пацієнти обслуговуються відповідно до договору з НСЗУ. За цей час зарплата лікарів не змінилася», - повідомили в Medicover.

Приватні медичні центри і лікарі-ФОПи наразі програють комунальним медичним закладам області за кількістю підписаних декларацій, хоч пацієнти знають, що у них і умови кращі, і обладнання сучасніше, і стояти у чергах не треба. А програють, як на мене, з двох причин. Перша. Більшість пацієнтів не зверталася по медичну допомогу у приватні центри, тож не знає лікарів, які там працюють. Вони йдуть до лікаря, якого знають, хоч у нього і в черзі треба стояти, і умови так собі. Друга. Значна частина людей і досі не вірить (а частина про це й не знає), що у приватних закладах медичну допомогу можуть надавати безкоштовно. Побоюються, що їм частину послуг нададуть безкоштовно, а за інші скажуть платити. Тому ситуація зміниться лише тоді, коли люди звикнуть до змін.

Ці мої думки підтвердила Катерина Панасюк, директор лікувально-діагностичного центру «Здорова родина» (Броди), в якому працює терапевт і педіатр, які надають первинну медичну допомогу.

«Наразі терапевт і педіатр підписали небагато декларацій, тож у жовтні від НСЗУ ми отримали лише 6 тис. грн. Ці гроші поділили між лікарями і медсестрами. Але тепер, коли люди завершили всі роботи на городах, дачах, активізуємо роботу з підписання декларацій. Значна частина людей і досі вважає, що у приватних центрах лікарям за первинну медичну допомогу треба платити, тож йдуть в державні. Тому зараз будемо організовувати збори людей, щоб ще раз пояснити: за послуги, які їм нададуть терапевт і педіатр у нашому центрі, платити не треба. За них нам заплатить НСЗУ», - каже Катерина Панасюк.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові зарплата сімейних лікарів у жовтні зросла до 13 тис. грн.
У лікарів Червонограда зарплата ще вища ZAXID.NET
Під дірявим дахом без світла.
Як молода львівська лікарка змінює сільську амбулаторію. Репортаж Олександри Баландюх ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук