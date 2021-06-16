Українка виїхала до Сирії ще в 2014 році

З табору закритого типу, розташованого на північному сході Сирії, евакуювали українку з сімома дітьми. Літак із евакуйованими українцями зустріли в ніч з 15 на 16 червня в аеропорту «Київ» (Жуляни) заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомив Офіс президента.

Ці восьмеро українців щонайменше з 2019 року перебували у таборі закритого типу «Родж» на північному сході Сирії. За інформацією «Радіо Свобода», повернення стало можливим, зокрема, за підтримки влади Іракського Курдистану, яка фактично забезпечила транзитний коридор для вивезення громадян України через Ірак.

Матір сімох дітей – Аміна – з Криму і незабаром після окупації півострова Росією переїхала до Львова, а звідти – до Сирії.

«Я живу в Сирії з 2014 року і досі. Шкодую, що покинула свою країну», – сказала репатрійована жінка.

Одна з її дочок розповіла, що в сирійських таборах не вистачало їжі, а сім’я жила у двох тамтешніх таборах.

Після повернення родині будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

Це другий етап евакуації громадян України на батьківщину. 31 грудня 2020 року Україна повернула з Сирії двох кримських татарок та сімох дітей. Тоді у СБУ заявляли, що «перевірили громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». За результатами тривалих перевірок контррозвідка Служби безпеки тоді вказала, що не виявила «фактів причетності зазначених українських громадян до терористичної діяльності».

У квітні правозахисна організація Human Rights Watch повідомляла, що сирійська регіональна влада незаконно утримує близько 40 українських жінок і дітей у таборах для біженців. За оцінками активістів, громадянки України входять до 43 тисяч іноземців, яких сирійська влада утримує за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава». За інформацією правозахисників, щодо жодної з утримуваних жінок не висунули обвинувачень у будь-якому злочині. За даними організації, Україна – одна з 58 країн, серед яких також Франція, Німеччина, Росія, чиї громадяни утримуються у Сирії, Іраку, Лівії та Туреччині за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».