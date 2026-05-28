Лікарка-невропатологиня з комунальної міської лікарні Чернівців має заплатити 51 тис. грн штрафу за підробку виписок для двох чоловіків. Обвинувачена вносила неправдиві дані в систему про стаціонарне лікування пацієнтів. Фіктивні документи їм були необхідні, щоб отримати групу інвалідності.

Досудове розслідування встановило, що перший пацієнт прийшов до обвинуваченої Оксани Караван на початку листопада 2023 року. Чоловік хотів дізнатися, які необхідно мати медичні документи для отримання групи інвалідності, йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 18 травня.

У чоловіка було захворювання хребта. Неврапотологиня повідомила, що йому слід отримати кілька виписок про перебування на стаціонарному лікуванні з результатими обстежень і аналізів. Обвинувачена запевнила пацієнта, що зможе забезпечити йому оформлення та видачу необхідних медичних документів без його присутності.

Наступного разу Оксана Караван зустрілася з чоловіком 27 листопада 2023 року і передала всі необхідні документи. Пізніше вона ще кілька разів оформляла фальшиві виписки для хворого у 2024 році. А у 2025 році такі ж документи оформила вже для іншого клієнта. Водночас у судовому рішенні не зазначено, що лікарка вимагала за медичні виписки хабар.

Обвинувачена погодилася укласти з прокурором угоду про визнання вини, а в суді щиро розкаялася. Згідно з угодою, лікарці призначили кілька штрафів за кримінальне правопорушення про підробку документів, вчиненну повторно. Оксана Караван має сплатити 51 тис. грн штрафу без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.