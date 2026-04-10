Вимагачку взяли під варту з можливістю внесення застави

У Чернівцях правоохоронці викрили жінку, яка за встановлення фіктивної інвалідності вимагала у військовозобов'язаного 25 тис. доларів, що еквівалентно 1 млн грн. Жінку затримали під час передачі грошей.

53-річна жителька Чернівців пообіцяла чоловікові допомогти оформити другу групу інвалідності. Як йдеться у повідомленні поліції Буковини, вона запевнила, що має впливові зв’язки серед працівників медичних установ і експертних комісій, які ухвалюють відповідні рішення.

За 25 тис. доларів вона мала оформити різні фіктивні довідки, а також результати обстежень з діагнозами, пов’язаними з хворобами хребта та гастроентерологією. Вона домовилася з клієнтом про зустріч 8 квітня для передачі грошей та документів.

Під час отримання неправомірної вигоди жінку затримали та оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За вчинення злочину їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.