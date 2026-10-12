Ігор Гох позиціонує себе у соцмережах як психолог, адиктолог і кризовий консультант

Луцький міськрайонний суд визнав винним психолога та кризового консультанта Ігоря Гоха у катуванні й незаконному позбавленні волі людей. 20 чоловіків із наркотичною та алкогольною залежністю заявили, що обвинувачений зі спільниками незаконно їх утримували під виглядом реабілітації. За скоєне Гоху призначили 1,5 року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 5 жовтня, у грудні 2016 року Ігор Гох приєднався до організованої групи, яка діяла на Волині. Її учасники прикривалися громадською організацією «Волна», що пропагувала здоровий спосіб життя та профілактику наркоманії.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Насправді вони підшукували людей із наркотичною або алкогольною залежністю, а їхнім родичам обіцяли кваліфіковану медичну допомогу та реабілітацію. Потерпілих доставляли до спеціально облаштованого будинку, де незаконно утримували. Водночас із їхніх родичів щомісяця брали гроші за послуги, яких фактично не надавали.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вікна будинку обладнали металевими ґратами, а двері замикали на ключ. Учасники групи цілодобово стежили за потерпілими, обмежували їхнє спілкування з рідними та застосовували фізичний і психологічний тиск. Людей також змушували працювати й підписувати документи про нібито добровільне перебування в центрі.

За даними слідства, Ігор Гох чергував у будинку, стежив за потерпілими та перешкоджав їхнім спробам піти. Він також спілкувався з родичами утримуваних, повідомляв їм неправдиву інформацію про реабілітацію та переконував оплачувати додаткові послуги.

Зокрема, одного з чоловіків утримували в будинку до 3 листопада 2017 року, поки його не звільнили працівники поліції. Упродовж цього часу родичі потерпілого щомісяця платили за його перебування в центрі 6 тис. грн.

У суді Ігор Гох повністю визнав провину. Серед обставин, які пом’якшували покарання, суд врахував його щире каяття, а також перерахування 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.

Наразі Гох позиціонує себе в інстаграмі як психолог, адиктолог і кризовий консультант, а також зазначає, що є членом Національної психологічної асоціації України. В описі профілю він вказує на дев’ять років практики та позитивні результати роботи.

Суддя Андрій Сівчук визнав Ігоря Гоха винним за ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою) та ч. 2 ст. 127 КК України (катування). За сукупністю злочинів йому призначили п’ять років тюрми, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік і 6 місяців. Вирок можна оскаржити в апеляції.